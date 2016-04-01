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مقتل العشرات من الحوثيين وصالح وأسر 25 فى معركة تحرير الصفراء شمال اليمن

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مقتل العشرات من الحوثيين وصالح وأسر 25 فى معركة تحرير الصفراء شمال اليمن مقتل العشرات من الحوثيين وصالح وأسر 25 فى معركة تحرير الصفراء شمال اليمن

>أعلنت المقاومة الشعبية فى محافظة الجوف شمال اليمن أن 25 من مليشيات الحوثيين وصالح سلموا أنفسهم لقوات الجيش والمقاومة فى مديرية الغيل بالمحافظة منذ سيطرة القوات على موقع الصفراء الاستراتيجى مساء أمس الأول.

وأوضح مصدر فى المقاومة فى تصريح لمركز الجوف الإعلامى أن من بين هؤلاء الأسرى القيادى الكبير أبو همدان، قائد موقع الصفراء، والذى كان قائد موقع مديرية الغيل قبل تحريرها.

وأكدت مصادر المقاومة أن طائرات دول التحالف العربى قصفت مساء أمس تعزيزات عسكرية للمليشيات ودمرت 5 أطقم محملة بعشرات المسلحين بمنطقة الحيال مزويه بمديرية المتون وسقط العديد منهم بين قتيل وجريح.
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