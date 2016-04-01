"الحق فى الدواء": شركات تطرح عقار"هارفونى"مخالف للاشتراطات فى الأسواق

قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه حصل على مستند يكشف كارثة وهى تلاعب شركة دواء محلية فى عقار "هارفونى" المعالج لفيروس سى، وتنتجه بما لا يتفق مع المعايير الصحية العالمية.

وأوضح المركز فى تقرير نشره على موقعه الرسمى "علاجى"، أن المستند تم إرساله للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، تتضمن أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وضعت معايير صارمة لتعبئة العلاج الثنائى لعلاج فيروس سى وهى ضرورة أن تحتوى أدوية الجيل الثانى على مادتى “sofosbuvir –ledipasvir، وهو ما لا يتوفر فى الشركة التى تقوم الآن بتعبئة المنتج داخل مصر، ما يعتبر مخالفة لمعايير براءة اختراع منتج هارفونى المنشورة عالميًا برقم " us20140212487a1".

ولفت المركز المصرى للحق فى الدواء، ان الإدارة المركزية للصيدلة تُجرى تحقيقًا موسعًا حول الموضوع، مشيراً إلى إن قيام الشركة بتصنيع العقار بالمخالفة مع الاشتراطات الصحية العالمية، لعدم وجود مراكز تكافؤ حيوى معتمدة عالميًا فى مصر، وهو الأمر ذاته الذى حدث من قبل مع عقار سوفالدى وأدى لانتكاس المرضى مرة أخرى.

وحذر المركز من تعبئة أحد الشركات الصغيرة داخل مصر للدواء بطرق مخالفة فى التحضير والتركيب والتصنيع، مؤكداً أن اختلاف ظروف التصنيع ستؤثر على فعالية المنتج وقدرته على العلاج.

وتابع المركز:"نما لعلمنا قيام أحد الشركات المحلية بتوفير الدواء فى السوق للمرضى، على الرغم من أن المادة الفعالة لمادة ليديباسفير ليست فى صورة خليط، ما يؤثر على فعالية الدواء، ويهدد بحدوث انتكاسة للمرضى ويضر بسمعة المثائل محلية الصنع، وخاصة منتج هيتروسوفير كبديل محلى لعقار السوفالدى".

وطالب المركز وزارة الصحة بسرعة تقصى مصدر المواد الخام للشركة التى تقوم بتصنيع البديل المحلى للعقار الثنائى لعلاج فيروس سى وظروف التصنيع وإلزام الشركات الحاصلة على ترخيص بالتصنيع بمعايير الجودة العالمية، واتخاذ اللازم حيال الشركات المخالفة، وسحب الأدوية المخالفة من السوق، حرصًا على صحة المريض المصرى، ولتفعيل مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى.

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