بالصور.. هطول أمطار الخير على الدولة

هطلت اليوم أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة على مناطق عديدة من الدولة، حيث هطلت على كل من أبوظبي والبطين ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

وذكر المركز الوطني للارصاد ان الطقس سيكون اليوم غير مستقر حيث يستمر تزايد كميات السحب على معظم المناطق يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة مع انخفاض آخر ملحوظ في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة ونشطة إلى قوية فوق البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على المناطق المكشوفة..