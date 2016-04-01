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"الصحة"تبدأ توزيع أجهزة الكشف المبكر عن الدرن على المستشفيات خلال أسبوع

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"الصحة"تبدأ توزيع أجهزة الكشف المبكر عن الدرن على المستشفيات خلال أسبوع "الصحة"تبدأ توزيع أجهزة الكشف المبكر عن الدرن على المستشفيات خلال أسبوع
أكد الدكتور وجدى أمين مدير عام البرنامج القومى للدرن بوزارة الصحة، أنه سيتم توزيع 10 أجهزة جديدة للكشف المبكر عن الدرن على المستشفيات خلال أيام.

وقال الدكتور وجدى أمين مدير عام البرنامج القومى للدرن بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى أجهزة الكشف المبكر عن الدرن بالمستشفيات بعد إضافة الأجهزة الجديدة ستبلغ 19 جهازاً.

وأضاف الدكتور وجدى أمين مدير البرنامج القومى للدرن بوزارة الصحة، أن نسبة الشفاء من الدرن بلغت 85 %، مشيراً إلى توفير الأدوية اللازمة للمرضى الدرن بالمجان .

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