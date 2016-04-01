غدا.. نظر ثالث جلسات جمال صابر ونجليه بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة جمال صابر عضو حركة حازمون ونجليه أحمد وعبد الرحمن بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار يوسف عثمان وعضوية المستشارين نبيل يوسف وياسر الاحمداوى، وسكرتارية محمد عطية وعصام ترك وحمدى محمد .

وكانت النيابة العامة قد وجهت لجمال صابر ونجليه تهمة حيازة سلاح نارى عبارة عن طبنجة وبندقية ألية وفرد خرطوش.

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