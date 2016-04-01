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حبس عاملين لإتهامهما بخطف حقائب السيدات بالجيزه

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حبس عاملين لإتهامهما بخطف حقائب السيدات بالجيزه حبس عاملين لإتهامهما بخطف حقائب السيدات بالجيزه
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامهما بخطف حقائب السيدات، وأعترف المتهمين بإرتكابهما 5 وقائع سرقة.

أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية للحالة الامنية تمكنوا من القبض على عاملين يستقلان دراجة بخارية أثناء محاولتهما خطف حقيبة يد من ربة منزل أثناء سيرها بالشارع .

وكشفت التحريات وإعتراف المتهمين أنهما يستخدمان الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما فى خطف حقائب السيدات، وأنهما إرتكاب 5 سرقة، فحرر محضر بالواقعة وأحالهما المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.


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