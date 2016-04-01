القبض على 28 هارباً من تنفيذ أحكام و89 مخالفة مرور بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم الجمعة فى بيان لها ضبط 28 محكوماً عليهم، منهم تمكن وحدة مباحث قسم شرطة نخل من ضبط "محمد ع س"، المطلوب ضبطه وإحضارة فى قضية "مخدرات"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات.

كما تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك، ومديرية التموين من ضبط 3 قضايا تموينية عدم حمل شهادة صحية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط " 31 " مخالفة متنوعة، وفى مجال جهود إدارة المرور ضبط 89 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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