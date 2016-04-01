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جهاز حرس المنشآت النفطية فى ليبيا يعلن التأييد لحكومة الوفاق

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جهاز حرس المنشآت النفطية فى ليبيا يعلن التأييد لحكومة الوفاق جهاز حرس المنشآت النفطية فى ليبيا يعلن التأييد لحكومة الوفاق

>حصلت حكومة الوفاق الوطنى الجديدة فى ليبيا على تأييد من جهاز حرس المنشآت النفطية وهو فصيل مسلح غير رسمى يسيطر على المنشآت النفطية فى شرق البلاد والتى اغلقت بعضها وسط نزاعات سياسية.

وقال على الحاسى الناطق باسم حرس المنشآت النفطية فى وقت متأخر أمس الخميس إن الجهاز مستعد لإعادة فتح الموانىء النفطية فى الزويتينة و السدر ورأس لانوف لكنه لم يذكر موعد، وأصيب ميناءا السدر وراس لانوف بأضرار فى هجمات متكررة شنها متشددو تنظيم الدولة الاسلامية.

وهبط إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا أو أقل من ربع مستواه قبل الثورة التى أطاحت بمعمر القذافى فى 2011 مما يضع ضغوطا متزايدة على مالية البلاد.

وعقدت حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة إجتماعات فى قاعدة بحرية تخضع لحراسة مشددة فى طرابلس أمس الخميس وقال مسئول عسكرى كبير إنها تعمل على تأمين مؤسسات الدولة فى العاصمة.
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