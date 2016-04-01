أهالى كفر الشيخ يطالبون بتغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية

طالب أهالى كفر الشيخ بتغليظ العقوبات على سماسمرة الهجرة غير الشرعية، بعد غرق 9 أشخاص ما بين أطفال وشباب ونساء جراء رحلة هجرة عبر ساحل البحر المتوسط بمركزى البرلس ومطوبس، حيث أثارت جثث الأطفال والنساء الملقاة على الأرض حفيظتهم.

ويقول مصطفى القصيف أحد أهالى بلطيم، "أطالب البرلمان بسن قانون لتغليظ العقوبة على سماسرة الهجرة الغير شرعية الذين يتحايلون على الفقراء والمحتاجين بشتى الصور لإقناعهم بالهجرة الغير شرعية، والغنى الفاحش الواهم الذى ينتظرهم فى ايطاليا، وأمام تلك الأحلام يوقع راغب الهجرة الغير شرعية على أوراق تضمن للسمسارة حقوقهم المادية فى تسفير راغب الهجرة الغير شرعية غير مهتمين بمصير هؤلاء الأبرياء ولا خسائرهم المادية".

ويضيف ياسر عسقول معلم بالأزهر ومن أبناء بلطيم، إن "المشاهد التى رأها أهالى البرلس أثارت فى نفوسهم الغضب، فما ذنب هؤلاء الأطفال الذين راحوا ضحية سماسرة انعدمت ضمائرهم وعاشوا على أموال راغبى الهجرة الغير شرعية التى تقضى على الشباب والأطفال فى رحالات المخاطر، مستغلين الظروف الاقتصادية وحالة الفقر التى يعانون منها المصريين، أو حالة التشرد التى يعانى منها الأفارقة أو بعض البلدان العربية الذين يقدمون لمصر، ويريدون الهجرة لإيطاليا للعمل هناك.

وقال ناصر قادومه "صاحب مكتبة" ومن أهالى بلطيم، "برغم المخاطر التى يعانى منها راغبى الهجرة الغير شرعية إلا أن المستوى الاقتصادى المتردى جعلهم لعبة بيد سماسرة الهجرة الغير شرعية، لذا أطالب بعقد ندوات ومؤتمرات لتوضيح خطورة الهجرة غير الشرعية وأثارها، وفتح مجالات العمل للشباب، وعدم الاكتفاء بإلقاء القبض على راغبى بل التوصل للسماسرة ومندوبيهم فى المحافظات، وأصحاب المراكب التى يبيعونها لهم لاستغلالها فى رحلات هجرة غير شرعية".

وكان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ قد أكد فى تصريحات صحفية، أن ساحل البحر المتوسط بالبرلس ومطوبس شهدت غرق 9 من راغبى الهجرة الغير شرعية وهم"طفل وطفلة وثلاث من السيدات و5 من الرجال" جنسيتهم مصرى وسورى والبقية من الصوماليين، وألقت قوات حرس الحدود القبض على 105 آخرين.

وقال المهندس على عبد الستار سيد أحمد رئيس مركز ومدينة مطوبس بأنه تم الابلاغ بوجود غرقى فى هجرة غير شرعية خلف المنطقة الصناعية بمطوبس على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وانتقل على الفور الرائد حمدى أبو رية رئيس مباحث مطوبس ونائب مأمور مركز شرطة مطوبس ورئيس نقطة شرطة الجزيرة الخضراء، ووجدوا أربع جثث مجهولة الهوية خلف المنطقة الصناعية بمطوبس على شاطئ البحر، ويوجد بينهم فتاتين عمر كل منهما 16 سنة، وطفل عمرة سنة، وطفلة عمرها ثلاث سنوات وجميعهم من الصومال.

وأضاف المهندس سمى غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم أن تم العثور على خمس جثث لمصرى و4 من الصومال بينهم سيدة قبالة قرية المقصبة التابعة لمركز بلطيم، وتم ايداعهم مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

بالصور.. محاولات الهجرة غير الشرعية فى الدقهلية وكفر الشيخ عرض مستمر.. انتشال 9 جثث وإلقاء القبض على 105 على سواحل البرلس.. وضبط 49 من جنسيات مختلفة قبل السفر لإيطاليا من جمصة مقابل 250 دولارًا للفرد