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عجوز تبحث عن الطعام فى أكوام القمامة بالمنيا.. وترفض ذكر اسمها حماية لأبنائها

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عجوز تبحث عن الطعام فى أكوام القمامة بالمنيا.. وترفض ذكر اسمها حماية لأبنائها عجوز تبحث عن الطعام فى أكوام القمامة بالمنيا.. وترفض ذكر اسمها حماية لأبنائها
رصدت كاميرا "اليوم السابع "سيدة عجوز تبلغ من العمر 77 سنه تبحث عن الطعام بين أكوام القمامة فى احد الشوارع الجانبية المتفرع من شارع طه حسين وسط مدينة المنيا.

عجوز تبحث عن الطعام فى أكوام القمامة بالمنيا (1)

تقول السيدة التى رفضت ذكر اسمها حماية لأبنائها وحفاظا على شعورهم الحمد لله ربنا مش بيسيب حد يبات من غير عشا وأضافت ابلغ من العمر 77 سنه والحياة قاسيه جدا والمعيشة صعبه، موضحة أنها تتقاضى معاش ضمان اجتماعى قدرة 320 جنيه هذا الشهر دفعت أكثر من النصف لفاتورة الكهرباء وأشارت إلى أنها تقوم بالصرف على بناتها وابنها الوحيد.

عجوز تبحث عن الطعام فى أكوام القمامة بالمنيا (2)

وبنظرات يملؤها الدموع قالت "انا مش هعيش أكثر من اللى عشته" الحمد لله على كل حال .. والله لم آكل اللحمة منذ 3 شهور لأن ما يتبقى مع من المعاش مفيش وده اللى جبرنى أنى ابحث عن الطعام فى أكوام القمامة لأنى جعانه".

عجوز تبحث عن الطعام فى أكوام القمامة بالمنيا (3)


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