الأحد.. قطع المياه عن مدينة أبوحماد ومركز الزقازيق للاصلاحات

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، عن قطعإعلان - Ads إعلان - Ads
>الخدمة من مركز ومدينة أبوحماد وعدد من قرى مركز الزقازيق، ذلك يوم
>الأحد الموافق 3 أبريل، بدأ من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة عصرا ولمدة
>8 ساعات، ذلك لإيقاف محطة مياه الشرب المرشحة بمركز أبو حماد
>لعمل إصلاحات وصيانة بالخط الرئيسى أبو حماد، والزقازيق بجوار مرور العباسة مركز أبو حماد .
>وأهابت الشركة فى بيانا لها "المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات
>العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير إحتياجاتهم من
>المياه خلال فترة الأعمال اللازمة وتأسف الشركة عن هذا الإنقطاع الجبري
>الخارج عن إرادة الشركة، ووجهت إدارة الأزمات لإتخاذ اللازم وإخطار
>أصحاب المخابز والأهالى والمستشفيات العامة والمدارس والمساجد عن طريق
>سيارات بميكروفونات لتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة" .
>- محافظة الشرقية تقرر وقف الانتدبات وإنهاء تعاقدات المحالين لسن المعاش
>الخدمة من مركز ومدينة أبوحماد وعدد من قرى مركز الزقازيق، ذلك يوم
>الأحد الموافق 3 أبريل، بدأ من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة عصرا ولمدة
>8 ساعات، ذلك لإيقاف محطة مياه الشرب المرشحة بمركز أبو حماد
>لعمل إصلاحات وصيانة بالخط الرئيسى أبو حماد، والزقازيق بجوار مرور العباسة مركز أبو حماد .
>وأهابت الشركة فى بيانا لها "المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات
>العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير إحتياجاتهم من
>المياه خلال فترة الأعمال اللازمة وتأسف الشركة عن هذا الإنقطاع الجبري
>الخارج عن إرادة الشركة، ووجهت إدارة الأزمات لإتخاذ اللازم وإخطار
>أصحاب المخابز والأهالى والمستشفيات العامة والمدارس والمساجد عن طريق
>سيارات بميكروفونات لتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة" .
>- محافظة الشرقية تقرر وقف الانتدبات وإنهاء تعاقدات المحالين لسن المعاش