الأحد.. قطع المياه عن مدينة أبوحماد ومركز الزقازيق للاصلاحات

- محافظة الشرقية تقرر وقف الانتدبات وإنهاء تعاقدات المحالين لسن المعاش

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، عن قطع>الخدمة من مركز ومدينة أبوحماد وعدد من قرى مركز الزقازيق، ذلك يوم>الأحد الموافق 3 أبريل، بدأ من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة عصرا ولمدة>8 ساعات، ذلك لإيقاف محطة مياه الشرب المرشحة بمركز أبو حماد>لعمل إصلاحات وصيانة بالخط الرئيسى أبو حماد، والزقازيق بجوار مرور العباسة مركز أبو حماد .>وأهابت الشركة فى بيانا لها "المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات>العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير إحتياجاتهم من>المياه خلال فترة الأعمال اللازمة وتأسف الشركة عن هذا الإنقطاع الجبري>الخارج عن إرادة الشركة، ووجهت إدارة الأزمات لإتخاذ اللازم وإخطار>أصحاب المخابز والأهالى والمستشفيات العامة والمدارس والمساجد عن طريق>سيارات بميكروفونات لتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة" .