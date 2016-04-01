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الأحد.. قطع المياه عن مدينة أبوحماد ومركز الزقازيق للاصلاحات

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الأحد.. قطع المياه عن مدينة أبوحماد ومركز الزقازيق للاصلاحات الأحد.. قطع المياه عن مدينة أبوحماد ومركز الزقازيق للاصلاحات
اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، عن قطع
>الخدمة من مركز ومدينة أبوحماد وعدد من قرى مركز الزقازيق، ذلك يوم
>الأحد الموافق 3 أبريل، بدأ من الساعة 8 صباحا حتى الرابعة عصرا ولمدة
>8 ساعات، ذلك لإيقاف محطة مياه الشرب المرشحة بمركز أبو حماد
>لعمل إصلاحات وصيانة بالخط الرئيسى أبو حماد، والزقازيق بجوار مرور العباسة مركز أبو حماد .
>وأهابت الشركة فى بيانا لها "المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات
>العامة والخاصة وجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بتدبير إحتياجاتهم من
>المياه خلال فترة الأعمال اللازمة وتأسف الشركة عن هذا الإنقطاع الجبري
>الخارج عن إرادة الشركة، ووجهت إدارة الأزمات لإتخاذ اللازم وإخطار
>أصحاب المخابز والأهالى والمستشفيات العامة والمدارس والمساجد عن طريق
>سيارات بميكروفونات لتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة" .
>- محافظة الشرقية تقرر وقف الانتدبات وإنهاء تعاقدات المحالين لسن المعاش

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مصر 365