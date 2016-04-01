البيئة تطلق حملات جديدة على المستشفيات لإحكام السيطرة على المخلفات الطبية

أكد الدكتور أحمد رخا رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئى بوزارة البيئة، إطلاق حملات على المقالب العمومية والمستشفيات لإحكام السيطرة على منظومة المخلفات الطبية، ومنع إلقاءها بالمقالب العمومية وحرقها بطريقة سليمة بمحارق صحية.

وأضاف رخا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تنسق باستمرار مع وزارتى الصحة والداخلية بالإضافة إلى المحليات لإغلاق المقالب العشوائية تدريجياً بالمحافظات، وذلك ضمن منظومة المخلفات الجديدة.

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