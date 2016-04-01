حيدر العبادى: شعب العراق قادر على إدارة أزماته بنجاح وتحقيق الإصلاحات

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أنه سيواصل عملية الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، وقال: ان الشعب العراقى أثبت قوة إرادته وعزيمته وقدرته على إدارة أزماته بنجاح وتحقيق الاصلاحات والانتصارات.

وأشاد رئيس الوزراء العراق بالعلاقة العميقة والتلاحم بين المواطنين والمتظاهرين والقوات الأمنية التى تمثل نصرا للجميع.

ولفت العبادى فى تصريح صحفى مساء أمس الخميس، إلى أن التغيير الوزارى الذى عرضه اليوم على مجلس النواب والكتل السياسية هو جزء من برنامج الاصلاح الشامل الذى يستجيب لتطلعات الشعب.

وأشار إلى أنه تم تقليص الحكومة من 22 إلى 16 وزارة وترشيح 14 وزيرا مع الابقاء على وزيرى الدفاع خالد العبيدى والداخلية محمد سالم الغبان لدواع أمنية والحرب المستمرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى.

>و تابع: أن مواقف الشعب العراقى وقواه السياسية شكلت زخماً جديداً لإدامة انتصارات القوات المسلحة لتحرير ما تبقى من المدن من سيطرة داعش.

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