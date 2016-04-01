واشنطن تجدد تحذيرها لرعاياها من السفر الى سوريا

>أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار تحذيرها لرعاياها من السفر الى سوريا، وأوصت المواطنين الأمريكيين الموجودين فى سوريا بمغادرتها على الفور.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان مساء أمس، إن هذا التحذير يلغى التحذير السابق الصادر فى 27 أغسطس 2015 والذى نبه المواطنين الأمريكيين بأن الوضع فى سوريا لا يزال خطيرا وصعب التنبؤ به فى الوقت الذى يستمر فيه الصراع فى مختلف أنحاء سوريا، بالإضافة الى تزايد مخاطر التعرُض لعمليات الاختطاف والقتل والتفجيرات وعمليات ارهابية.

وأكدت أنه لا يوجد مكان فى سوريا آمنا من أعمال العنف، مشيرا الى أن امكانية اندلاع أعمال عنف قائمة فى مختلف أنحاء البلاد، بما فى ذلك عمليات الاختطاف واستخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.