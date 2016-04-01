جنوب السودان يبلغ مجلس الأمن استعداده لعودة زعيم المتمردين

> أبلغ جنوب السودان أمس الخميس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقرب وصول قوات المتمردين إلى العاصمة جوبا، فى إطار اتفاق السلام الذى تم توقيعه فى أغسطس 2015 بهدف إنهاء الحرب الأهلية فى البلاد.

ومن المفترض أن يمهد وصول هذه القوات جوا، الطريق أمام عودة زعيم المتمردين رياك ماشار الذى سيشكل حكومة وحدة وطنية انتقالية مع الرئيس سلفا كير.

وعين سيلفا كير خصمه ماشار نائبا للرئيس فى 12 فبراير، وهو المنصب الذى كان يشغله قبل بدء النزاع فى ديسمبر 2013، وهو يعيش منذ ذلك الحين فى المنفى بين كينيا وأثيوبيا.

وقال نائب سفير جنوب السودان لدى الأمم المتحدة جوزيف موم مالوك أمام مجلس الأمن الدولى إنه "بحلول نهاية الأسبوع، إذا بقى كل شيء وفق المخطط، فإن جميع الجنود البالغ عددهم 1370 الذين اتفقنا عليهم سيكونون فى جوبا، ما يمهد الطريق لوصول رياك مشار".

وبحسب اتفاق السلام الموقع بين طرفى النزاع، فيجب على كير ومشار تقاسم السلطة خلال "فترة انتقالية" تمتد 30 شهرا ينظمون خلالها انتخابات.