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فرنسا:على المجتمع الدولى الوقوف بجانب حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة

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فرنسا:على المجتمع الدولى الوقوف بجانب حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة فرنسا:على المجتمع الدولى الوقوف بجانب حكومة الوفاق الوطنى الليبية الجديدة

>اعتبر وزير الخارجية الفرنسى جان مارك أيرولت فى مقابلة مع صحيفة فرنسية نشرت اليوم الجمعة، أن على المجتمع الدولى الوقوف على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطنى الجديدة فى ليبيا فى حال هى طلبت، بما فى ذلك عسكريا.

وقال ايرولت لصحيفة "ويست فرانس" المحلية إن "ليبيا مصدر قلق مشترك لجميع البلدان فى المنطقة وخارجها. والفوضى التى تسود اليوم تعزز التنامى السريع للإرهاب، وهذا يشكل تهديدا مباشرا للمنطقة ولأوروبا، داعش يتراجع فى سوريا و العراق، ولكنه يتقدم ميدانيا فى ليبيا".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسى "يجب أن نكون مستعدين للاستجابة فى حال طلبت حكومة الوفاق الوطنى برئاسة "فايز السراج" المساعدة، بما فى ذلك على الصعيد العسكرى".

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