برلمانية الوفد: تفسير نص الموازنة العامة سيشعل خلافاً داخل مجلس النواب

توقع النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حدوث خلاف حول تفسير النص الدستورى الخاص بالموازنة العامة للدولة فور وصولها للبرلمان، مشيراً إلى أن البعض سيطالب بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم والصحة، قائلاً "لكن هنا المسألة محكومة بالأرقام الواردة فى الموازنة، فإذا زادت النسبة المخصصة للصحة يحدث عجز فى بند أخر".

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب سيشكل لجاناً على غرار اللجان المشكلة لدراسة بيان الحكومة، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن حدوث تغيير فى أى بند من بنود الموازنة أمر متوقع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقر مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين مساء الخميس إلى مجلس النواب.

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