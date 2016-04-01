بالصور..وحدة الطب الرياضى بالخارجة مغلقة رغم افتتاحها بتكلفة 2 مليون جنيه

رصدت عدسة "اليوم السابع" إغلاق وحدة الطب الرياضى التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، والتى تم افتتاحها منذ 4 سنوات بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه دون استغلال منذ عام 2012 وحتى الآن، حيث تم غلقها لحين استكمال باقى الأجهزة الطبية التى لم تقم الشركة الموردة بتسليمها للمديرية.

الوحدة افتتحها اللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد الأسبق بمدينة الخارجة ضمن مشروع المدينة الرياضية المتكاملة بالمحافظة وفقاً لأحدث التقنيات والتجهيزات لتوفير خدمات التأهيل والطب الرياضى وتقديم خدماتها أيضاً للمواطنين لما تضمه من عيادات طبية شاملة، وتم تجهيزها وفرشها بتكلفة 120 ألف جنيه وتركيب الأجهزة بتكلفة 240 ألف جنيه بالإضافة إلى إنشاء المبنى بتكلفة تصل إلى مليون و400 ألف جنيه.

وقال يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع"، أن وحدة الطب الرياضى بالفعل لم يتم تشغيلها بكامل طاقتها بسبب نقص عدد من الأجهزة الطبية التى لم يتم توريدها حتى الآن، ومنها جهاز الأشعة الذى وصل المديرية متضمناً عيوب فى التشغيل، ورفضنا استلامه بالإضافة لنقص جهاز التحميض وكذلك نقص بعض الأجهزة فى عيادة الاسنان، إلا إن المديرية قامت بالفعل بتشغيلها جزئياً بالجهود الذاتية لضمان عدم توقفها بالكامل، مؤكداً على أن المديرية تقدمت بعدة مكاتبات للشركة الموردة لإنهاء تسليم باقى الأجهزة الناقصة لتشغيل الوحدة الطبية بكامل طاقتها.

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