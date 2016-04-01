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بدء فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءات جامعة دمياط.. الأحد

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بدء فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءات جامعة دمياط.. الأحد بدء فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من إنشاءات جامعة دمياط.. الأحد
أعلنت جامعة دمياط، عن انطلاق فعاليات افتتاح المرحلة الأولى للإنشاءات بحرم الجامعة الجديد بمدينة دمياط الجديدة، يوم الأحد الموافق 3 أبريل القادم بحضور عدد من الشخصيات التنفيذية والعامة بمحافظة دمياط.
> وقال الدكتور رمضان طنطاوى رئيس جامعة دمياط لـ"اليوم السابع" أن إستثمارات المرحلة الأولى بلغت نحو 120 مليون جنيه، وتضم 30 مدرج، و40 قاعة دراسية، وتتسع لعشرة آلاف طالب، كما تضم المرحلة الأولى 69 مكتب لأعضاء هيئة التدريس والجهاز والإدارى بالجامعة.

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