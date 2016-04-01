انقطاع المياه 8 ساعات اليوم عن مناطق حدائق الأهرام وابنى بيتك ودجلة جاردن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق حدائق الأهرام وابنى بيتك من 1 إلى 5 ودجلة جاردن لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، نظراً لقيام إحدى شركات المقاولات بتركيب محبس 1100 مللى على الخط المغذى لهذه المناطق.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أنها سترسل سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .

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