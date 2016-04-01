شاهد لحظة سقوط مبنى بتكلفة 8 ملايين جنيه ضمن حملة إزالة التعديات على النيل

"> شاهد لحظة سقوط مبنى تكلف 8 مليون جنيه اثناء مشاركة وزارة البيئة ممثلة بفرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة بالتعاون مع الاجهزة المعنية بحملة ازالة التعديات على نهر النيلتصوير مهندس صلاح عز الدين Posted by ‎ Posted by ‎ وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية ‎ on Thursday, March 31, 2016 نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو لعملية إزالة مبنى بتكلفة 8 ملايين جنيه خلال مشاركتها فى حملة لإزالة التعديات على النيل بالمنصورة.

وقالت الصفحة، معلقة على الفيديو:" شاهد لحظة سقوط مبنى تكلف 8 مليون جنيه أثناء مشاركة وزارة البيئة ممثلة بفرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بحملة إزالة التعديات على نهر النيل".

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