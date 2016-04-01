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شاهد لحظة سقوط مبنى بتكلفة 8 ملايين جنيه ضمن حملة إزالة التعديات على النيل

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شاهد لحظة سقوط مبنى بتكلفة 8 ملايين جنيه ضمن حملة إزالة التعديات على النيل شاهد لحظة سقوط مبنى بتكلفة 8 ملايين جنيه ضمن حملة إزالة التعديات على النيل
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة البيئة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الجمعة، مقطع لعملية إزالة مبنى بتكلفة 8 ملايين جنيه خلال مشاركتها فى حملة لإزالة التعديات على النيل بالمنصورة.
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شاهد لحظة سقوط مبنى تكلف 8 مليون جنيه اثناء مشاركة وزارة البيئة ممثلة بفرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة بالتعاون مع الاجهزة المعنية بحملة ازالة التعديات على نهر النيلتصوير مهندس صلاح عز الدين

Posted by ‎وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية‎ on Thursday, March 31, 2016

وقالت الصفحة، معلقة على الفيديو:" شاهد لحظة سقوط مبنى تكلف 8 مليون جنيه أثناء مشاركة وزارة البيئة ممثلة بفرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بحملة إزالة التعديات على نهر النيل".

نواب بورسعيد يقدمون طلب إحاطة عن تلوث بحيرة المنزلة.. انخفاض عدد الأسماك بسبب التلوث وعادات الصيد.. ومصرف بحر البقر ومصانع الجنوب تطلق بكتريا ومعادن ثقيلة أكبر من المسموح به.. والبيئة تشكل لجنة للفحص

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