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حبس عامل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأكتوبر

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حبس عامل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأكتوبر حبس عامل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأكتوبر
امر المستشار أحمد حامد رئيس نيابة أكتوبر بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقق سكنية بأكتوبر.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، القت القبض على عامل، وعاطل مسجل شقى خطر سرقات عامة، السابق اتهامه فى47 قضية سرقات مسكن، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا آخرهم سلاح أبيض، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب التسلق، متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الأول وبحوزته مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وأجهزة كهربائية ، وهواتف محمولة، وأجهزة لاب توب، وأرشد المتهم عن أماكن ارتكابه لتلك الحوادث، وأماكن إخفائه للمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


>- سقوط عامل وعاطل كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأكتوبر
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