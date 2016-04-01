أمين اتحاد المدارس: اتفقنا مع نائب رئيس الامتحانات على تعديل جدول الثانوية

قال سمير عبد العزيز، أمين اتحاد طلاب مدارس مصر ، إن الاتحاد ناقش مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة الذى أعده الاتحاد، مع محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، موضحاً تم الاتفاق على بعض المقترحات والشروط التى يجب مراعتها عند ترتيب المواد فى الجدول ليتوافق مع أعمال التصحيح والكنترولات.

وأضاف أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، فى تصرح خاص لـ" اليوم السابع"، أن نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لم يعترض على أى مطالب خاصة بالطلاب فيما يتعلق بجدول الامتحانات، موضحاً أنه تم اقتراح فصل مادة الاقتصاد والاحصاء فى الجدول بحيث يختبر الطلاب الاقتصاد فى يوم والاحصاء فى أخر.

وأوضح سمير عبد العزيز، أنه سيتم وضع مقترح يتناسب مع كل الشعب سواء العلمى علوم وعلمى رياضة إضافة إلى شعبة الأدبى، مع الأخذ فى الاعتبار توصيات الوزارة، لافتاً إلى أن سيتم وضعه وتسليمه للوزارة وبعد الموافقة عليه يتم إعلانه للطلاب، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال مادة الكيمياء لشعبة العلمى والفلسفة للأدبى من المتوقع أن يسبقها 5 أيام قبل الاختبار.

وأشار أمين اتحاد طلاب المدارس، إلى أن المقترح الجديد الذى يتم وضعه تم فيه مراعاة المواد الصعبة وترك فترة زمنية معقولة حتى يتم مراجعتها، قائلاً "مش هناخد مقترحات تانى من الطلاب على صفحة الاتحاد، ولكن سيتم مراعاة التوصيات ليتم اجراء تعديل على المقترح القديم الذى وضعه الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه سيتم تبديل مواعيد فروع مادة الرياضيات.

وأوضح أمين اتحاد طلاب المدارس أن المقترح فور الانتهاء منة سيتم تسليمة إلى الوزارة مباشرة تمهيداً لاعتماد الجدول بشكله النهائى، مشيراً إلى أنه بالنسبة للغش الالكترونى، تم وضع بعض التوصيات الخاصة بالاتحاد وسيتم تقديمها للوزارة خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من الجدول بشكل نهائى واعتماده.

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