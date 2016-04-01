أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أمين اتحاد المدارس: اتفقنا مع نائب رئيس الامتحانات على تعديل جدول الثانوية

Google+ Print
أمين اتحاد المدارس: اتفقنا مع نائب رئيس الامتحانات على تعديل جدول الثانوية أمين اتحاد المدارس: اتفقنا مع نائب رئيس الامتحانات على تعديل جدول الثانوية
قال سمير عبد العزيز، أمين اتحاد طلاب مدارس ، إن الاتحاد ناقش مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة الذى أعده الاتحاد، مع محمد سعد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، موضحاً تم الاتفاق على بعض المقترحات والشروط التى يجب مراعتها عند ترتيب المواد فى الجدول ليتوافق مع أعمال التصحيح والكنترولات.

وأضاف أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، فى تصرح خاص لـ" اليوم السابع"، أن نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لم يعترض على أى مطالب خاصة بالطلاب فيما يتعلق بجدول الامتحانات، موضحاً أنه تم اقتراح فصل مادة الاقتصاد والاحصاء فى الجدول بحيث يختبر الطلاب الاقتصاد فى يوم والاحصاء فى أخر.

وأوضح سمير عبد العزيز، أنه سيتم وضع مقترح يتناسب مع كل الشعب سواء العلمى علوم وعلمى إضافة إلى شعبة الأدبى، مع الأخذ فى الاعتبار توصيات الوزارة، لافتاً إلى أن سيتم وضعه وتسليمه للوزارة وبعد الموافقة عليه يتم إعلانه للطلاب، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال مادة الكيمياء لشعبة العلمى والفلسفة للأدبى من المتوقع أن يسبقها 5 أيام قبل الاختبار.

وأشار أمين اتحاد طلاب المدارس، إلى أن المقترح الجديد الذى يتم وضعه تم فيه مراعاة المواد الصعبة وترك فترة زمنية معقولة حتى يتم مراجعتها، قائلاً "مش هناخد مقترحات تانى من الطلاب على صفحة الاتحاد، ولكن سيتم مراعاة التوصيات ليتم اجراء تعديل على المقترح القديم الذى وضعه الاتحاد خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه سيتم تبديل مواعيد فروع مادة الرياضيات.

وأوضح أمين اتحاد طلاب المدارس أن المقترح فور الانتهاء منة سيتم تسليمة إلى الوزارة مباشرة تمهيداً لاعتماد الجدول بشكله النهائى، مشيراً إلى أنه بالنسبة للغش الالكترونى، تم وضع بعض التوصيات الخاصة بالاتحاد وسيتم تقديمها للوزارة خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من الجدول بشكل نهائى واعتماده.

وزير التعليم خلال لقائه أولياء أمور "مناهجكم باطلة": تخفيف المناهج لطلاب النقل.. تطبيق نظام الترمين للطلاب المصريين بالخارج العام المقبل.. وولى أمر: يوجد شذوذ بمدرسة فى الهرم..والهلالى: نحقق فى الأمر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين