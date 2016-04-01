بالفيديو.. نبيه الوحش مهاجماً وزير الأوقاف: "أمنجى ومخبر ومسجل خطر"

شن المحامى نبيه الوحش، هجوماً حاداً على وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووصفه بأنه" أمنجى ومخبر ومسجل خطر"، على حد قوله.

واتهم "الوحش"، فى حواره ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الوزير بالحصول على أموال من الجمعية الشرعية، قائلا:"جمعة يحصل على 150 ألف جنيه شهرياً من الجمعية الشرعية.. حتى لا يصنفها على أنها إخوان".

وواصل "الوحش" هجومه على وزير الأوقاف،:"وزير أمنجى ومرشد ومخبر ومسجل خطر وعليه قضية إهدار مال عام، وصادر ضده حكم بالحبس، ثم عين وزيراً...هذا الكلام على مسئوليتى".

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