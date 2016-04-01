بالفيديو.. نبيه الوحش مهاجماً وزير الأوقاف: "أمنجى ومخبر ومسجل خطر"

شن المحامى نبيه الوحش، هجوماً حاداً على وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووصفه بأنه" أمنجى ومخبر ومسجل خطر"، على حد قوله.إعلان - Ads إعلان - Ads
-نبيه الوحش: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "مدعى النبوة" السبت
واتهم "الوحش"، فى حواره ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الوزير بالحصول على أموال من الجمعية الشرعية، قائلا:"جمعة يحصل على 150 ألف جنيه شهرياً من الجمعية الشرعية.. حتى لا يصنفها على أنها إخوان".
وواصل "الوحش" هجومه على وزير الأوقاف،:"وزير أمنجى ومرشد ومخبر ومسجل خطر وعليه قضية إهدار مال عام، وصادر ضده حكم بالحبس، ثم عين وزيراً...هذا الكلام على مسئوليتى".
-نبيه الوحش: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "مدعى النبوة" السبت
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