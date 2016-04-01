أمن المطار يضبط محاولتين لتهريب 55 ألف دولار و 20 ألف درهم للخارج

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح، محاولتين لتهريب 55 ألف دولار امريكى و 20 ألف درهم إماراتى إلى الخارج بما يخالف قانون تداول النقد خارج البلاد.

وكانت الخدمات المعينة على أجهزة كشف الحقائب قد اشتبهت في راكب مصرى متوجه للإمارات وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 ألف دولار أمريكى، و 20 ألف درهم إماراتى.

كما اشتبهت الخدمات أيضًا في راكبة مصرية متوجهة إلى البحرين وبتفتيش حقائبها عثر بحوزتها على 25 ألف دولار أمريكى.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة وتحرير محضرين بالواقعة وإحالتهما للنيابة المختصة.

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