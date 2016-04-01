أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محاضرة بـ"ثقافة أسوان" تحث الأطفال على الابتكار واكتشاف الموهوبين

Google+ Print
محاضرة بـ"ثقافة أسوان" تحث الأطفال على الابتكار واكتشاف الموهوبين محاضرة بـ"ثقافة أسوان" تحث الأطفال على الابتكار واكتشاف الموهوبين
نظم قسم ثقافة الطفل، بفرع ثقافة أسوان، مساء أمس الخميس، محاضرة بعنوان "جامعة الطفل"، ألقاها الدكتور زياد الحلوانى، أستاذ مساعد بكلية هندسة جامعة أسوان، بحضور محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، ومنال عبد العزيز، رئيسة قسم ثقافة الطفل.

وتناولت الندوة، فكرة جامعة الطفل وبدايتها فى عام 2002، وانطلاقها فى 2010 ، من خلال أكاديمية البحث العلمى، وهدفها اكتشاف الموهوبين فى سن مبكرة، وتعزيز اهتمام الأطفال بالعلوم من خلال التأكيد على أهمية البحث العلمى وتطوير المهارات العلمية.

وقال الدكتور زياد الحلوانى، إن الهدف من المحاضرة اكتشاف المبتكرين والمخترعين من الأطفال واحتضانهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ومساعدة الأطفال على تحديد الأهداف المستقبلية والتأكيد عليها وتحقيقها وضمان إتاحة كافة الأنشطة التعليمية ذات الجودة العالية بعيدا عن المستوى الاجتماعى.

وشدد على أهمية الحرص على خروج تفكير الطفل خارج إطار أن" الدكتور أو المهندس هم فقط التخصصات الأفضل فى المجتمع" وتشجيعهم على الإبداع فى موهبته أيا كانت، ثم عرض "الحلوانى" بعض الأفلام التسجيلية لشرح فكرة الجامعة وأقسامها والفئات العمرية التى يتم قبولها ونظام الدراسة بها وكيفية التسجيل بالموقع.


>بالصور.. "ثقافة أسوان" تنظم جلسة بحثية عن شعر العقاد فى الذكرى 52 لوفاته
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين