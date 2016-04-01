محاضرة بـ"ثقافة أسوان" تحث الأطفال على الابتكار واكتشاف الموهوبين

نظم قسم ثقافة الطفل، بفرع ثقافة أسوان، مساء أمس الخميس، محاضرة بعنوان "جامعة الطفل"، ألقاها الدكتور زياد الحلوانى، أستاذ مساعد بكلية هندسة جامعة أسوان، بحضور محمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، ومنال عبد العزيز، رئيسة قسم ثقافة الطفل.

وتناولت الندوة، فكرة جامعة الطفل وبدايتها فى عام 2002، وانطلاقها فى مصر 2010 ، من خلال أكاديمية البحث العلمى، وهدفها اكتشاف الموهوبين فى سن مبكرة، وتعزيز اهتمام الأطفال بالعلوم من خلال التأكيد على أهمية البحث العلمى وتطوير المهارات العلمية.

وقال الدكتور زياد الحلوانى، إن الهدف من المحاضرة اكتشاف المبتكرين والمخترعين من الأطفال واحتضانهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ومساعدة الأطفال على تحديد الأهداف المستقبلية والتأكيد عليها وتحقيقها وضمان إتاحة كافة الأنشطة التعليمية ذات الجودة العالية بعيدا عن المستوى الاجتماعى.

وشدد على أهمية الحرص على خروج تفكير الطفل خارج إطار أن" الدكتور أو المهندس هم فقط التخصصات الأفضل فى المجتمع" وتشجيعهم على الإبداع فى موهبته أيا كانت، ثم عرض "الحلوانى" بعض الأفلام التسجيلية لشرح فكرة الجامعة وأقسامها والفئات العمرية التى يتم قبولها ونظام الدراسة بها وكيفية التسجيل بالموقع.

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