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غدا.. قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة أسوان بسبب أعمال الصيانة

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غدا.. قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة أسوان بسبب أعمال الصيانة غدا.. قطع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة أسوان بسبب أعمال الصيانة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قيامها بأعمال الصيانة اللازمة لمحطة جبل شيشة وغسيل الخزانات بجانب القيام بأعمال الصيانة اللازمة لمحطة الصرف الصحى ببركة الدماس.

حيث سيترتب على ذلك قطع المياه عن مناطق المحمودية وطريق السادات وطريق السماد والسيل الجديد والسيل الريفى بمدينة أسوان بالإضافة إلى ضعف المياه فى باقى المناطق بمدينة أسوان .

وذلك بدءاً من الساعة السابعة صباحا يوم غد ِالسبت وحتى الساعة الثالثة ظهراً من نفس اليوم.

حيث أهابت محافظة أسوان و شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بالسادة المواطنين والجهات المعنية بتوفير وتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب بالشكل المطلوب خلال هذه الفترة .

قطع المياه عن عدة مناطق بأسوان 13 ساعة اليوم لاستكمال صيانة محطة "الكرور"
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