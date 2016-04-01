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غدا.. انقطاع المياه 8 ساعات عن مناطق بمدينة أسوان

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غدا.. انقطاع المياه 8 ساعات عن مناطق بمدينة أسوان غدا.. انقطاع المياه 8 ساعات عن مناطق بمدينة أسوان
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن انقطاع المياه، غدا السبت، 8 ساعات عن عدة مناطق بمدينة أسوان.

وأوضحت الشركة فى بيانٍ لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال الصيانة اللازمة لمحطة جبل شيشة وغسيل الخزانات ، بجانب أعمال الصيانة اللازمة لمحطة الصرف الصحى ببركة الدماس وهو الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق( المحمودية وطريق السادات - وطريق السماد – والسيل الجديد - والسيل الريفى )، بالإضافة إلى ضعف المياه فى باقى المناطق بمدينة أسوان، بدءاً من الساعة السابعة صباح يوم السبت المقبل الثانى من أبريل، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من نفس اليوم.

وأهابت محافظة أسوان والشركة، بالمواطنين والجهات المعنية بتوفير وتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب بالشكل المطلوب خلال الفترة المذكورة.


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