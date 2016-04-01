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بالصور.. موظف يتبرع بـ23 ألف جنيه لصالح معهد أورام أسوان "بعد وفاته"

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بالصور.. موظف يتبرع بـ23 ألف جنيه لصالح معهد أورام أسوان "بعد وفاته" بالصور.. موظف يتبرع بـ23 ألف جنيه لصالح معهد أورام أسوان "بعد وفاته"
فى لفتة إنسانية، تسلم العاملون بمعهد أورام أسوان، شيكاً من شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالى بأسوان، قيمة تبرع أحد الموظفين بعد وفاته لصالح مرضى مركز الأورام.

وقال الدكتور حازم الفيل، مدير مركز أورام أسوان، إنهم فوجئوا باثنين من الموظفين بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، يسلمونه شيكاً بمبلغ 23 ألف و25 جنيهاً وصية من المرحوم أحمد عبد العظيم حسن، بالتبرع بقيمة مستحقاته المالية فى صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء ، لصالح دعم مرضى معهد الأورام بأسوان بعد وفاته.

وأضاف مدير مركز الأورام بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن هذا التصرف من الموظف من أكثر الأشياء التى أسعدت العاملين بالمعهد، بعد حرص المتوفى على فعل الخير حتى بعد وفاته، مبتغياً بذلك وجه الله والإكثار من حسناته فى الصدقات الجارية.

وأوضح "الفيل"، أن معهد الأورام بأسوان يدرس تخصيص مبلغ التبرع فى إحدى الخدمات المستمرة لمرضى الأورام بالمعهد، مع دراسة وضع اسم المتبرع على إحدى الخدمات داخل المعهد، بعد شعوره النبيل من توجيه تبرعه لصالح معهد الأورام بأسوان، إيماناً منه بالدور الذى يقوم به المركز فى تقديم خدمات طبية مميزة لصالح مرضى أخطر الأمراض فى مصر والعالم، والذين يتوافدون على المعهد من مختلف محافظات الصعيد والبحر الأحمر.

-موظف-يتبرع-بـ23-ألف-جنيه-لصالح-معهد-أورام-أسوان-(1)

-موظف-يتبرع-بـ23-ألف-جنيه-لصالح-معهد-أورام-أسوان-(2)

-موظف-يتبرع-بـ23-ألف-جنيه-لصالح-معهد-أورام-أسوان-(3)

-موظف-يتبرع-بـ23-ألف-جنيه-لصالح-معهد-أورام-أسوان-(4)

معهد أورام أسوان يطلق الحملة الثالثة للتوعية ضد مرض السرطان

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مصر 365

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