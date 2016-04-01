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بالفيديو – تقرير #في_الكلاسيكو.. إنريكي لايعرف زيدان الذي اشتبك معه في 2003

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بالفيديو – تقرير #في_الكلاسيكو.. إنريكي لايعرف زيدان الذي اشتبك معه في 2003 بالفيديو – تقرير #في_الكلاسيكو.. إنريكي لايعرف زيدان الذي اشتبك معه في 2003

"لا نعرف بعضنا البعض، ليس لدي ذكريات سيئة حيال زيدان، أو أي شخص لعبت ضده". هكذا أجاب لويس إنريكي مدرب برشلونة في يناير الماضي عند سؤاله حول معركته الشهيرة مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

في شهر أبريل عام 2003، منذ 13 عاما كان زيدان لاعبا للنادي الملكي وإنريكي لاعبا للبلوجرانا وفي الكلاسيكو الذي انتهى بنتيجة 1-1، اشتبك الثنائي باليد في معركة شهيرة للغاية.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أجواء ذلك الصراع المشحونة.

النتيجة كانت 1-1، وريال مدريد متحكم بالكرة حاول كارليس بويول التدخل لقطع الكرة من زين الدين زيدان، إلا أن "زيزو" تدخل بعنف مع المدافع الإسباني.

ما كان من إنريكي لاعب البلوجرانا إلا وأن اندفع نحو زيدان واشتبك معه بالأيدي وحاول روبرتو كارلوس وشابي هيرنانديز وتياجو موتا وغيرهم فصل اللاعبين عن بعضهما البعض.

وفي يناير الماضي أجاب إنريكي عن سؤال ذكراه عن زيدان ومعركة 2003 فأجاب"الجميع يدافع عن فريقه، ليس لدي ذكرى جيدة أو سيئة حيال أي شخص، لم أشاهد الصور، ولا أذكر أي شيء مع زيدان، لكن بكل تأكيد كنا ندافع عن أنديتنا".

زيدان هو من ضحك أخيرا في ذلك الموسم، إذ أن ريال مدريد فاز بلقب الدوري الإسباني عن موسم 2002-2003، واحتل برشلونة المركز السادس في ذلك الموسم.

ومجددا تحدث إنريكي عن زيدان "إن كنت معجبا بلاعب، إنني سأقول زيدان، هو لاعب رائع ومتميز في الملعب".

في حوار سابق لمدرب ريال مدريد زيدان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عن سلوكه العدائي داخل الملعب قال: "إذا كنت مدربا وأحد لاعبي فريق ضرب لاعبا آخرا أو نطحه برأسه، سأكون محبطا، لكنني لن أقسو عليه، سأحاول أن أفهم ما حدث، فأنا أدعم لاعبي فريقي".

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فيديو اليوم السابع

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