أوزيل: زيدان مدرب رائع.. لكن هذا ليس معناه عودتي لريال مدريد

(إفي): أشاد لاعب الوسط الدولي الألماني لأرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، اليوم بقدرات المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، ولكنه استبعد في الوقت ذاته إمكانية العودة للفريق الملكي من جديد، بعد أن لعب في صفوفه في الفترة ما بين 2010 وحتى 2013.

وأحرز أوزيل (29 عاما) 19 هدفا مع أرسنال خلال 109 مباراة خاضها وذلك منذ انضمامه لصفوف الفريق اللندني قادما من ريال مدريد في شهر سبتبمبر عام 2013 مقابل نحو 43 مليون جنيه استرليني (52 مليون يورو).

وقال الدولي الألماني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "زيدان كان لاعبا رائعا، لم يكن يلعب كرة القدم فحسب، بل إنه عاش من أجل هذه اللعبة".

وشدد "لقد عرفته عن قرب بعد أن اعتزل كرة القدم، إنه من نوعية الأشخاص التي تساعدك دائما. ولكن هذا ليس له علاقة بمستقبلي. أفكر فقط في أرسنال، والشائعات التي تقول أني أريد العودة لإسبانيا عارية تماما من الحقيقة".

وأردف أوزيل "لقد رأيت مباريات كثيرة لزيدان. كان أحد أكثر اللاعبين ذكاء في العالم. كانت لديه القدرة على قراءة الملعب بطريقة مباشرة، وهذا ما جعله لاعبا من طراز خاص".

وأبدى أوزيل أيضا إعجابه بلاعب الوسط الإيطالي أندريا بيرلو لاعب يوفنتوس وميلان وإنتر سابقا ونيويورك سيتي حاليا.

وقال في هذا الصدد: "بيرلو كان تقريبا في نفس مستوى زيدان. كان دفاعيا أكثر، ولكنه كان بمثابة العقل المفكر لفريقه".

ويقدم أوزيل موسما استثنائيا مع أرسنال حيث أنه خلال 28 مباراة لعبها سجل خمسة أهداف وساهم بتمريراته الحاسمة في صناعة 18 هدفا.

ويحتل الفريق اللندني المركز الثالث في جدول البريميير ليج ويبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر ليستر سيتي وذلك قبل سبع جولات على النهاية مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام وست بروميتش ألبيون.