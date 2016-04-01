ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص لحيازته منظفات مجهولة المصدر بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط صاحب مصنع منظفات بحوزته منظفات مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات عن قيام "ممدوح .م"، 35 سنة صاحب مصنع منظفات بدون ترخيص بإحدى قرى مركز بنى مزار شمال المنيا بإدارة مصنع بدون ترخيص وحيازته مواد أولية تستخدم فى تصنيع المنظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى سندات تدل على مصدرها وتقليد علامات تجارية وماركات مشهورة.

وتم ضبط طن و700 كيلو منظفات معدة للتعبئة مجهولة المصدر وطن و200 كيلو مواد أولية تستخدم فى صناعة الصابون السائل كلور وصودا كاوية مجهولة المصدر و19195 عبوة منظفات معدة للبيع و820 كيلو مسحوق غسيل مجهول المصدر و89 ألفا و200 قطعة صابون مجهولة المصدر وماكينة خلط، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9977 لسنة 2016 جنح مركز بنى مزار.

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