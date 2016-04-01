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مدير أمن الدقهلية يكرم فلاحا عثر على 600 جرام ذهب بأرضه وسلمها للشرطة

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مدير أمن الدقهلية يكرم فلاحا عثر على 600 جرام ذهب بأرضه وسلمها للشرطة مدير أمن الدقهلية يكرم فلاحا عثر على 600 جرام ذهب بأرضه وسلمها للشرطة
كرم اللواء عاصم حمزة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء أحمد صالح نائب مدير الأمن، و اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، المواطن "مصطفى عبدالوهاب مصطفى 48 سنة فلاح" المقيم قرية "كفر دميرة"، لأمانته.

كان الفلاح قد عثرعلى كيس بلاستيك، داخله كمية من المشغولات الذهبية أثناء قيامه بالحفر فى أرضه الزراعية، تزن 600 جم تقريباً، مما أدى إلى اكتشاف جريمة سرقة.


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