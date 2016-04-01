مدير أمن الدقهلية يكرم فلاحا عثر على 600 جرام ذهب بأرضه وسلمها للشرطة

كرم اللواء عاصم حمزة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، واللواء أحمد صالح نائب مدير الأمن، و اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، المواطن "مصطفى عبدالوهاب مصطفى 48 سنة فلاح" المقيم قرية "كفر دميرة"، لأمانته.إعلان - Ads إعلان - Ads
>إصابة ضابط بطلق نارى فى القدم أثناء مشاجرة مع آخرين بالمنصورة
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كان الفلاح قد عثرعلى كيس بلاستيك، داخله كمية من المشغولات الذهبية أثناء قيامه بالحفر فى أرضه الزراعية، تزن 600 جم تقريباً، مما أدى إلى اكتشاف جريمة سرقة.
>إصابة ضابط بطلق نارى فى القدم أثناء مشاجرة مع آخرين بالمنصورة
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