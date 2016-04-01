مدير أمن دمياط يعتمد حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث

أصدر اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية مديرأمن دمياط ،حركة محدودة لضباط المباحث بدمياط، تضمنت تعيين الرائد محمد معوض مديرا لمكتب مديرالأمن خلفا للرائد هانى البيلى، والرائد محمد السعيد رئيسًا لمباحث كفر البطيخ.

كما تم تعيين النقيب أحمد رزق رئيسًا لمباحث المسطحات المائية، والنقيب كمال رشدى رضوان، وكيلًا لمباحث الأموال العامة، والنقيب أحمد السخاوي رئيسًا لمباحث المرافق، والمقدم أحمد صبرى، نائبًا لمأمور قسم ثان دمياط.

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