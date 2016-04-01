اقتصاديون:«الربط الإلكتروني» ضرورة لضبط جباية الزكاة

أكد اقتصاديون ل "الرياض" حاجة وسائل جباية الزكاة ونظامها الرقابي إلى المزيد من التطوير؛ لضبط عملية تحصيل المستحقات المالية دون أي عمليات تخلّف، فيما بلغت إيرادات الزكاة خلال العام الماضي 30 مليار ريال.

قال الدكتور صلاح الشلهوب – خبير اقتصادي - لا شك أن مثل هذا الإجراء مهم جدا في تحقيق هدف سام وهو إقامة شعيرة الزكاة خصوصا مع أهمية تعزيز دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تلبية احتياج بعض الأفراد والاستفادة الأمثل في تنمية مهارات أبناء الأسر المحتاجة.

وأوضح أن الزكاة حق أساسي وهو فرض لتحقيق العدالة الاجتماعية وفي ظل عدم وجود برنامج حالي للضرائب فهو أحد أهم مصادر الدخل الذي يستفاد منه في تحسين ظروف الأسر المحتاجة، ونظام الزكاة ووسائل جباية الزكاة تحتاج إلى المزيد من التطوير والتعامل مع المتغيرات الحالية بصورة أكثر فاعلية بغرض التزام بدفع المستحق من الزكاة كاملا وتطوير طرق معرفة المستحق من الزكاة ووضع عقوبات صارمة على المهربين من دفع الزكاة الواجبة شرعا، ولعل الربط الإلكتروني سيكون له أبعاد إيجابية كبيرة ومنها ضبط مسألة الالتزام بدفع الزكاة.

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين لا شك أن عملية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ومصلحة الزكاة والدخل سيحكم العملية بشكل أكبر.

وتابع أن التسرّب المالي في هذا الجانب يعزى إلى ضعف أدوات الرقابة، وبتنفيذ عملية الربط الالكتروني المستهدفة فسترتفع ايرادات الزكاة ولكن من أي فئة سترتفع هي في الواقع سترتفع من فئة المكلفين الصغار والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، أما الشركات العملاقة كشركات المساهمة وخلافها فهي من الأساس تمتلك درجة عالية من الإفصاح. وأضاف أن التوجه للربط الإلكتروني سيعمل على أن تكون المعلومات التي يقدمها المكلف موحدة لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لأنه ببساطة سيتم الإعلان على بوابة جهة حكومية مختصة بتحديد أرباح أي منشأة تجارية عاملة بالمملكة سواء تتبع وزارة التجارة للمنشآت التجارية والخليجية أو تتبع للهيئة العامة للاستثمار الأجنبي ممن ينطبق عليهم قانون الضرائب، وبذلك فإن مصلحة الزكاة والدخل في هذه الحالة ستضمن أن المكلف قدم القوائم المالية الحقيقية له لأنها ستعلن على بوابة هذه الجهات وبذلك سيكون المكلف قدم معلوماته المالية الحقيقية لكافة الجهات الحكومية والتجارية ذات العلاقة معه بما يوحد هذه القوائم بكل هذه الجهات.