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لجنة المحامين تكرم محاميات «الحكمة» لتحقيقهن إنجازات دولية

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لجنة المحامين تكرم محاميات «الحكمة» لتحقيقهن إنجازات دولية لجنة المحامين تكرم محاميات «الحكمة» لتحقيقهن إنجازات دولية

    كرّمت لجنة المحامين خمس طالبات قانون من جامعة دار الحكمة والذي نظمته لجنة المحامين بغرفة جدة لإنجازاتهن في مسابقة وليم فيس التحضيرية للمحكمة الصورية في القانون التجاري الدولي التي جرت في الأردن، و لمشاركتهن في مسابقة وليم فيس للمحاكمة الصورية في فيينا.

والفريق المُكرّم مؤلف من الطالبات لينا بقشان، ولمياء العتيبي، وغيداء إدريس، وديالا قباني، ولين شربتلي.

وقد عمل الفريق لمدة خمسة أشهر متواصلة للإعداد لهذه المسابقة المرموقة، وكانت مرشدة الفريق الفائز هي د. أولغا نارتوفا، رئيسة قسم القانون في جامعة دار الحكمة والمدربة جود جمجوم خريجة قسم القانون في جامعة دار الحكمة.

وحصد فريق دار الحكمة خمس جوائز من أصل سبع جوائز في مسابقة وليم فيس وهي جائزة أفضل فريق، وجائزة أفضل مرافعة شفوية، وجائزة أفضل مذكرة كتابية عن المحتكم، بالإضافة إلى جائزتي مينا تشمبرز للدعم، وخلال مسابقة وليم فيس للمحاكمة الصورية التي جرت في فيينا كان فريق جامعة دار الحكمة من بين 300 فريق مشارك من جميع أنحاء العالم وهو الفريق الوحيد الذي مثّل المملكة في هذه المسابقة المهمة.

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