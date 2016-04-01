انطلاق مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم.. اليوم

تنطلق مساء اليوم الجمعة مسابقة أمير منطقة الرياض لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية لهذا العام 1437ه بمشاركة 31 جمعية.

وقسمت الجمعيات المشاركة في المسابقة إلى خمس مجموعات الأولى تضم الأفلاج والحوطة والحريق والخرج والدلم ووادي الدواسر والسليل وتمرة وتستضيفها محافظة الأفلاج، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من المجمعة والزلفي وتمير وحوطة سدير وروضة سدير وثادق وجلاجل والغاط وتستضيفها محافظة المجمعة، أما المجموعة الثالثة فتتكون من الدرعية ورماح وحريملاء وضرماء والمزاحمية ومرات والجله وتبراك وتجري تصفياتها في محافظة الدرعية، وتستضيف محافظة الدوادمي المجموعة الرابعة والتي تضم بالإضافة إلى المستضيفة محافظات شقراء وساجر والجمش والبجادية وعفيف والقويعية، وتأتي مدينة الرياض في المجموعة الخامسة وتستضيف الطلاب المرشحين من مراكز الإشراف العشرة.

وقال المشرف العام على المسابقة الشيخ حمد بن سليمان العنقري إن هذه المسابقة تأتي من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بالقرآن الكريم وأهله، وأضاف أن المسابقة انطلقت العام الماضي برعاية كريمة من أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز والذي تكفل بإقامة المسابقة على نفقته الخاصة، وهي الآن في دورتها الثانية لهذا العام 1437ه.وأضاف أن المسابقة مقسمة إلى ثلاث مراحل؛ حيث يشارك في هذه المسابقة 31 جمعية تابعة لمنطقة الرياض، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في التصفية الأولى 593 طالبا وطالبة ترشح منهم للمرحلة الثانية 260 طالباً وطالبة، وسوف تقام المرحلة الثالثة والنهائية بإذن الله تعالى منتصف شهر رجب القادم في مدينة الرياض. وقدم العنقري شكره لأمير منطقة الرياض على تكفله بهذه المسابقة؛ حيث بلغ مجموع جوائزها 700,000 ريال.