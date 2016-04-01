لا توقف أو إلغاء للمشروعات المقررة.. وندرس تطوير مصفاة رأس تنورة

لم تثن أزمة استمرار تهاوي أسعار النفط العالمية شركة أرامكو السعودية عن الاستمرار في تنفيذ مشاريعها التوسعية في زيادة طاقتها الإنتاجية للنفط والغاز والتكرير في حقولها ومصافيها في المملكة ومشاريعها المشتركة الخارجية.

وفي هذا الصدد أكد ل"الرياض" م. أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية، كبير إداريييها التنفيذيين عن عدم توقف أو إلغاء أي مشاريع توسعية تم إقرارها في وقت تدرس الشركة إمكانيات تطوير مصفاة رأس تنورة البالغة طاقتها التكريرية 550 ألف برميل يوميا، مع استمرار الشركة في أعمالها التوسعية الأخرى وأبرزها تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "بترورابغ2" مع شركة سوميتومو حيث من المقرر استكمالها خلال العام 2016، ويمثل أضخم مشاريع أرامكو التوسعية في انتاج المواد البترولية المكررة والعطريات والبتروكيماويات بتكلفة تقدر بنحو 32 مليار ريال.

وتسعى أرامكو جاهدة لإنفاذ خططها لزيادة انتاج النفط والغاز رغم الأزمة العالمية الحالية في وقت يشهد الطلب العالمي على منتجات الزيت نمو بطاقة 5.8 ملايين برميل في اليوم حتى عام 2019، فيما من المتوقع أن يبلغ حجم الطلب العالمي على الزيت في العام 2040 طاقة 111 مليون برميل في اليوم بزيادة 18 مليون برميل في اليوم.

في الوقت الذي والتي تبلغ طاقة ارامكو الإنتاجية القصوى الثابتة الحالية 12 مليون برميل في اليوم من الزيت الخام، ما يعادل 3.5 بلايين برميل من انتاج الزيت سنوياً، و4.1 ترليونات قدم مكعبة قياسية من انتاج الغاز سنويا، في ظل اصرار الشركة على تحقيق التكامل بين أعمالها في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية ليكون لها أثرها، واستهداف تحقيق 8 - 10 ملايين برميل في اليوم من الطاقة التكريرية المشتركة حول العالم، إضافة إلى تعزيز خططها لمضاعفة إنتاجها الغاز الطبيعي على مدى السنوات ال 10 المقبلة.

ولم تعيق الظروف النفطية العالمية السلبية الراهنة مواصلة ارامكو مساعيها لتوسعة انتاج حقل نفط خريص، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام، وهو رابع أكبر حقول الزيت الخام في العالم حيث يعد برنامج زيادة إنتاج الخام من خريص أضخم توسعة في تاريخ أرامكو السعودية، وواحدا من أضخم المشاريع الصناعية التي تنفذ في العالم اليوم، حيث تسعى أرامكو زيادة طاقة إنتاج النفط الخام من هذا الحقل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الخفيف بحلول عام 2017، فيما ينتج الحقل حالياً 1.2 مليون برميل حيث تعالج مرافق الغاز في مجمع خريص الغاز المصاحب، و70 ألف برميل في اليوم من المكثفات و320 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز. ويمثل التوسع في حقل خريص تحدياً كبيراً لضخامة مرافقه وتشعب أماكنها والإطار الزمني الذي ينبغي إنجازها فيه، في وقت أعلنت أرامكو استعدادات مسبقة لخوض هذا التحدي الكبير حيث تسير الأعمال الإنشائية دون مشكلات فنية حيث تخطط أرامكو ان يستوعب مشروع التوسعة في خريص إنتاج إضافي يبلغ 300 ألف برميل في اليوم وطاقة إضافية لحقن المياه تبلغ 500 ألف برميل في اليوم.