12 نظاماً ضغطياً تؤثر في طقس الإمارات

يؤدي الموقع الجغرافي لدولة الإمارات دوراً مهماً في تأثرها بأنظمة ضغطية مختلفة ومتنوعة لها العديد من المصادر، تكون منفردة أو مجتمعة، ولهذا تكمن الصعوبة في عمليات التنبؤات الجوية في هذه المنطقة، خاصة في الفترات الانتقالية من العام، بسبب التغيرات المتلاحقة والسريعة.

وأشارت دراسة أجراها الدكتور عبد الله المندوس، المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، إلى أن هناك 12 نظاماً ضغطياً تؤثر في الدولة منها، ما تسبب في إثارة الأتربة أو الرمال من داخل الدولة (محلياً)، أو حملها من أحد الأقطار المجاورة في اتجاه الدولة.

وأوضحت الدراسة أن الإمارات تتأثر بنظام ضغطي مشترك ذي حدوث عالي التكرار، في الطبقة السطحية من الغلاف الجوي بين امتداد المرتفع الجوي من جهة الشمال الشرقي مع امتداد منخفض جوي من الشرق، حيث تتولد قوة انحدار في الضغط تعمل على نشاط الرياح السطحية، وإثارة الغبار والأتربة على المنطقة الحدودية بين كل من إيران وأفغانستان، وأحياناً أخرى تحدث على منطقة وادي السيستان بإيران.

ووفق الدراسة، فإنه يحدث بعض الأحيان انحدار ضغطي بين المنخفض الجوي المتقدم من الشرق فوق إيران وباكستان والمرتفع الجوي الممتد من الشمال فوق الأردن وغربي العراق وشمالي السعودية، فينتج عن هذا النظام الضغطي المشترك رياح شمالية وشمالية غربية نشيطة، تعمل على إثارة الغبار والأتربة من منطقة العراق وشمالي المملكة، هذه الرياح تسمى باللغة المحلية برياح «الشمال»، وتحمل معها الغبار والأتربة، لتؤثر في منطقة جنوب شرق الخليج العربي شرقي المملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعمان، مرورا بالكويت، وتؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

ويحدث انحراف لتلك الكتلة الهوائية المحملة بالغبار والأتربة عند منتصف منطقة الخليج العربي، لتتحرك في اتجاه الجنوب الغربي، لتؤثر في منطقة وسط وجنوب غربي المملكة العربية السعودية واليمن، وجنوب غربي عمان (منطقة صلالة)، ويعود سبب انحراف الكتلة الهوائية إلى تراجع المرتفع الجوي السيبيري إلى الشمال، مما يسمح بتقدم المنخفض الجوي في جهة الجنوب الغربي، لتصاحبه رياح شرقية وشمالية شرقية تعمل على دفع الكتلة الهوائية المحملة بالغبار في اتجاه الغرب.

مرتفع الهند

وبحسب الدراسة، تتأثر الدولة أيضاً بامتداد منخفض جوي حراري سطحي يتمركز على منطقة الربع الخالي، حيث تزداد درجات الحرارة، ويتزامن مع امتداد المنخفض وجود امتداد مرتفع الهند، ويولد ذلك انحداراً شديداً في الضغط على منطقة الربع الخالي يعمل على دفع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية (رياح سهيلي)، تكون مثيرة للرمال والأتربة، محركة معها الكثبان الرملية في حالة ذروتها، وفي بعض الحالات، تصل الرمال المثارة إلى الشاطئ الغربي لدولة الإمارات، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على الدولة، خاصة المناطق الجنوبية والغربية.

وذكرت الدراسة أن المنخفض الحراري يعد من المنخفضات التي تنشأ نتيجة الفيض العالي من الإشعاع الشمسي على المناطق الداخلية من الجزيرة العربية، وفي بعض الأحيان يتكون منخفض حراري على منطقة الربع الخالي ويتقدم نحو الشرق، ونتيجة لطبيعة المنطقة الجغرافية، حيث تمتد سلسلة الجبال على الحدود الجنوبية الشرقية (جبال الحجر) في عمان حتى شمال شرقي دولة الإمارات، فتعمل هذه الجبال على تعمق المنخفض الحراري غرب سلسة الجبال الذي بدوره يعمل على تسارع الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية على المناطق الغربية من هذه السلسلة وعلى الربع الخالي أو غربي عمان، وتقوم هذه الرياح النشيطة بحمل الأتربة والرمال في اتجاه دولة الإمارات التي تسبب تدني الرؤية الأفقية وتحرك الكثبان الرملية.

أمطار ورياح قوية اليوم وغداً

نتیجة لتعمق وتحرك منخفض جوي في طبقات الجو العليا منذ مساء أمس، تتأثر الدولة بحالة جوية غير مستقرة، بدأت فعلياً وتستمر اليوم الجمعة حتى السبت، لیصبح الطقس غیر مستقر بوجه عام، وذلك مع تزايد السحب على مناطق متفرقة، تتخللها السحب الركامیة المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة وعلى فترات متقطعة، خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والساحلية والغربية.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، «تستمر الرياح النشيطة السرعة والقویة أحیاناً، خاصة مع وجود السحب الركامیة، وتكون مثیرة للغبار والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤیة الأفقیة على بعض المناطق، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والبحر مضطرب إلى شدید الاضطراب أحیاناً في الخلیج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحیاناً في بحر عمان».

ودعا المركز الوطني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انخفاض مدى الرؤیة الأفقیة، بسبب الغبار والأتربة، ونصح بعدم ارتیاد البحر أو ممارسة الرياضات البحرية أو السباحة خلال تلك الفترة بسبب ارتفاع الموج.

وكانت قد سقطت أمس أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة خاصة شمالاً، وعلى عدد من الجزر وإمارة رأس الخيمة، فيما تزايدت كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة.

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