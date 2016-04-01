الأميري لـ«البيان» : بايوغلاتزون دواء آمن لمرضى السكري

أكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لسياسات الصحة العامة والتراخيص في تصريح لـ(البيان) أن عقار بايوغلاتزون الخاص بالسكري من النوع الثاني يعتبر من الأدوية الجيدة والمتداولة في السوق المحلي منذ سنوات ولم ترد عليه أي مشاكل أو ملاحظات من أي من الجهات الصحية العالمية.

وقال وكيل الوزارة لسياسات الصحة العامة بأن وزارة الصحة تواصلت مع هيئة إلغاء الدواء الأميركية والهيئة الأوروبية للأدوية للوقوف على بعض التقارير الصحفية التي أوردتها بعض الصحف العالمية حول مضاعفات الدواء وتسببه في زيادة سرطان القولون، وثبت أن الخبر عار عن الصحة.

وقال الدكتور الأميري إن هناك بعض الجهات العالمية تنشر معلومات مضللة عن بعض الأدوية أحياناً لإثارة الرعب والخوف بين المرضى، وغالباً ما تكون مثل هذه الجهات مدفوعة من قبل شركات منافسة. وناشد الدكتور الأميري كافة وسائل الإعلام بعدم التعامل مع مثل هذه الأخبار، مؤكدا أن هناك مرجعيات عالمية مثل هيئة الغذاء والدواء الأميركية وهيئة الدواء الأوروبية.