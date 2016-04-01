علي النعيمي: القرار في مصلحة الطلبة

قال الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، إن قرار تقديم موعد امتحانات الثاني عشر، يجسد أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات التعليمية على مستوى الدولة، لما فيه مصلحة الطالب وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن القرار سيتيح المجال أمام طلابنا للتخطيط بشكل أفضل فيما يخص الالتحاق بالجامعات، إضافة إلى إفساح المجال أمامهم لاستكمال إجراءات التسجيل في الخدمة الوطنية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع القرار الجديد للخدمة الوطنية الذي يقضي بتمديد مدة الخدمة الوطنية لتصبح 12 شهراً، مشيراً إلى أن قرار تقديم موعد الامتحانات يسري على مدارس التعليم العام والخاص وتعليم الكبار والمنازل التي تطبق منهاج الوزارة.