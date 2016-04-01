تقديم موعد امتحانات الثاني عشر أسبوعين

أصدر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، قراراً يقضي بتقديم موعد اختبارات الصف الثاني عشر بشقيه العلمي والأدبي للفصل الدراسي الثالث في جميع مدارس الدولة، بحيث يصبح الموعد الجديد خلال الفترة الممتدة من 29 مايو المقبل إلى 9 يونيو المقبل، وذلك بالتنسيق والتشاور مع مجلس أبوظبي للتعليم.

وكان من المقرر انطلاق اختبارات طلبة الثاني عشر للفصل الدراسي الثالث بحسب تقويم الامتحانات السابق في الـ12 من شهر يونيو المقبل، وتنتهي في 23 من الشهر ذاته، فيما لم يطرأ أي تغييرات تذكر على اختبارات الطلبة من الصف الثالث وحتى الحادي عشر؛ إذ ستظل على موعدها السابق، وهو في الـ15 من شهر يونيو المقبل، وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة مراعاة لمصلحة طلبة الثاني عشر، وبما يتسق مع أحوال وظروف الطلبة عبر إمدادهم بفترة زمنية كافية تتيح لهم الانتهاء من إجراءات التسجيل في الجامعات، فضلاً عن إتمام الاستعدادات للالتحاق بالخدمة الوطنية.

وقال معالي حسين الحمادي تعقيباً على هذا الموضوع: إن هذا القرار اتخذ إثر دراسة مستفيضة راعت مختلف الحيثيات التي تتصل بالأمور التنظيمية لطلبة الثاني عشر، وبما يتماشى مع مصلحتهم ولاعتبارات تستدعي ذلك، وتتصل بإتاحة المجال أمامهم للتسجيل في الجامعات، وكذلك بما يتناسب مع إجراءات التسجيل في الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في توفير وقت كاف أمام الطلبة لتحديد أولوياتهم وتسهيل إجراءات التسجيل في الخدمة الوطنية، لاسيما مع القرار الجديد الخاص بتمديد مدة الخدمة الوطنية لتصبح 12 شهراً، وبما لا يتعارض مع هذه المواعيد.

وأوضح معاليه أن القرار يشمل طلبة الثاني عشر في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، فضلاً عن تعليم الكبار والدراسة المنزلية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم في هذا الشأن.

مواعيد

هذا وسيُعلن عن نتائج الاختبارات النهائية لطلبة الثاني عشر يوم الخميس الموافق 16-6-2016، فيما تنطلق امتحانات الإعادة والمؤجل لطلبة الثاني عشر بتاريخ 21 يونيو المقبل، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، كما سيُعلن عن نتائج امتحانات المؤجل والإعادة لطلبة الثاني عشر يوم الخميس الموافق 30 يونيو من الشهر المقبل .