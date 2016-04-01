بالصور.. حفل زفاف جماعى لـ 44 شابا وفتاة من أبناء الوادى الجديد

فى إطار تيسير الزواج على الشباب من أبناء الوادى الجديد، نظمت محافظة الوادي الجديد مساء أمس الخميس، احتفاليه كبرى لزفاف 44 شابا وفتاة من مراكز المحافظة الخمس تحت رعاية وحضور اللواء محمود عشماوى محافظ الوادي الجديد.

قال المحافظ، إن الحفل تم تنظيمه بمنطقة معبد هيبس، وتضمن فقرات استعراضيه لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة وفرقة الموسيقى العربية، وتوزيع هدايا علي الشباب الذى تم اختيارهم بشفافية ووفقا لحالتهم الاجتماعية، مساهمة من المحافظة فى مقتبل حياتهم الزوجية .

و قدم محافظ الوادى الجديد التهنئة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم حفل آخر برعاية جمعية الأورمان لـ 56 عروسة خلال الاحتفال بيوم اليتيم.

وأضاف عشماوى، أن عدد العرائس والمقبلين علىالزواج المشاركين من مركز الخارجة 14 عريسا وعروس و14 من مركز الداخلة و6 من الفرافرة و6 من باريس و4 من بلاط، مؤكدا أنه تم تسليم 6 قطع أجهزة منزلية شاملة بوتاجاز وثلاجة وطقم "أكروبال" لكل عريس وعروسة مقدمة من القوات المسلحة.

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