الداخلية تضبط موظف استقبال فى مركب عائمة سرق 5 آلاف دولار

تمكنت شرطة السياحة والأثار بسوهاج، من ضبط موظف استقبال فى إحدى المراكب العائمات لسرقته أموال من أجنبى.

تلقى المقدم أحمد رفعت رئيس مباحث السياحة والأثار بسوهاج بلاغا من "ه.ل" يحمل الجنسية الفرنسية يفيد تعرضه للسرقة واختفاء 5 آلاف دولار من غرفته بإحدى العائمات.

وتوصلت تحريات المقدمان أحمد مصطفى وأحمد إيهاب بمباحث السياحة، أن وراء ارتكاب الواقعة موظف الاستقبال بالعائمة، حيث تم القبض عليه واعترف أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات، فتحرر المحضر رقم 5 أحوال سياحة.

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