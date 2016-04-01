القبض على حارس عقار سرق 92 قطعة ذهبية من شقة بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث أبوقرقاص، القبض على حارس عقار سرق مصوغات ذهبية من إحدى الشقق السكنية التى يحرسها.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى يفيد تلقيه بلاغا من "مريم .م "66 سنه ربة منزل محرر به المحضر رقم 183358 لسنة 2016 قسم شرطة المنيا، يتضمن تضررها من سرقة كمية من المصوغات الذهبية وبعض المتعلقات والمنقولات الخاصة بها، ولم تتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

على الفور أمر مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث من البحث الجنائي بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات ورئيس مباحث أبوقرقاص الرائد علاء جلاء، والذى توصلت تحرياته الاولية من خلال المعلومات، إلى أن "يوسف .م "، 35 سنة فلاح، وراء ارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبطه، وبسؤاله أقر بارتكابه الواقعة مستغلا طبيعة عمله كحارس للعقار الكائن به الشقة محل البلاغ، حيث أقر بمغافلة المبلغة وسرقة مفتاح الشقة ونسخ مفتاح آخر دون علمها بذلك، وعقب ذلك ترك المكان ثم عاد وتمكن من دخول الشقة عن طريق المفتاح المصطنع وسرقة كمية من المصوغات الذهبية وساعة يد وكاميرا وجهاز لاب توب، كما اعترف بكسر شباك إحدى الغرف الواقع على "منور" المسكن لتضليل جهات الأمن.

وأرشد المتهم عن المسروقات وأقر أنه يحتفظ بجزء منها فى مسكنه والتصرف فى باقى المسروقات لدى تجار الصاغة، وبارشاده عن المسروقات تم التحفظ عليها وضبط باقى المصوغات لدى أصحاب محلات الصاغة.

تم ضبط 15 سلسلة ذهبية و13 غويشة و13 أسوره و5 انسيال و18 خاتم و12تعليقة وبروش و16 فرد حلق ذهبيه وجهاز لاب توب وكاميرا تم التحفظ علي المضبوطات وباستدعاء المجني عليها تعرفت علي المسروقات وأكدت أنها المبلغ عنها وجار العرض على النيابة.

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