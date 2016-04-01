حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الجمعة 1/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

برج الأسد حظك اليوم الجمعة 1/4/2016>إن لم تجد عائد من العمل الذى تقوم به، سواء مادى أو معنوى، فقد تحتاج إلى تغيير الطريقة التى تعمل بها، فالتغيير يساعدك على عدم الشعور بالملل ويكسر الروتين الذى يصيبك، عليك كذلك إنهاء الأعمال المعلقة التى قمت بتأجيلها، فهذا يجعلك تشعر بتأنيب الضمير الدائم، تخلص منها حتى يُخفف عبئك.>العلاقة العاطفية كأى علاقة أخرى، أخذ وعطاء، فإن شعرت أنك تعطى على الدوام، ولا يبادلك شريك حياتك نفس المشاعر، فلماذا تستمر فى علاقة اتجاه واحد؟ .. عليك أن تفكر فى نفسك وألا تستنزف مشاعرك أكثر من ذلك.>عليك اتباع نظام غذائى جيد، والمتابعة مع طبيب ينظم لك مواعيد الوجبات، كما أنه يجب عليك ممارسة الرياضة وشرب الكثير من المياه، والمحافظة على ذلك، عليك كذلك أن تحيط نفسك بآخرين يمارسون الرياضة ويهتمون بلياقتهم البدنية.> قبل أن تحدد هدفك وماذا تريد؟ .. عليك أولاً أن تعرف نفسك جيداً، وتتعرف على قدراتك وإمكانياتك، وما تحب، فإن عرفت نفسك .. سيسهل عليك تحديد هدفك بسهولة تامة، فبدلاً من التخبط، قم بتجربة الكثير من الأشياء، ومن خلال هذه التجارب ستستطيع بسهولة معرفة ما تحب، وما لا تحبه، فالحياة مغامرة، ومخاطرة، وتجارب نتعلم منها.

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

> عليك تحسين علاقتك مع زملاءك فى العمل، وتجنب قدر الإمكان أولئك اللذين يكيدون لك كيداً، ولكن لا تجعل كيدهم يؤثر عليك، فإن قمت بعملك بالشكل الملائم والمناسب، لن يكون هناك أى مشكلة، ولن يستطيعوا أن يوقعوا بك، وكلما طورت من نفسك ومن إمكانياتك وقدرتك، كلما ضيعت عليهم فرصة النيل منك، فمعرفتك لنفسك كفيلة أن تجعلك أكثر إنجازاً ونجاحاً.>الصداقة يمكن أن تتحول إلى حب، والعكس ليس بصحيح، إن حدث وأنهيت علاقة .. فلا تخدع نفسك بأنه يمكنكما أن تظلا صديقين، فهذا تضييع للوقت، إن أردت الإكمال معه كشريك للحياة فاستمر، وإن لم ترد .. عليك الخروج من حياته نهائياً.>الصحة إن لم تهتم بها بانتظام .. وإن واصلت فى عاداتك الضارة والغير صحية، ربما أدى ذلك إلى أثار سلبية على المدى البعيد .. تذكر أن الإقلاع عن التدخين أمر صعب لكنه ليس بمستحيل، كل ما يحتاج هو دافع قوى، وإرادة من حديد، يمكنك الاستعانة بتجارب الآخرين اللذين مروا بنفس التجربة.> عليك الموازنة بين جوانب حياتك المختلفة، الصحية والعاطفية، والمهنية، حتى تشعر بالسعادة، فأن تأتى على جانب من جوانبها، قد يؤثر على باقى الجوانب، وستشعر باستمرار بتأنيب الضمير، وبالتقصير.

حظك اليوم العذراء ليوم الجمعة 1/4/2016

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>المزيد من التفاؤل يجب أن يمتلكه أبناء هذا البرج فبعيدا عن الأخبار السيئة التى واجهت أبناء هذا البرج، هناك المزيد من الخطوات الجيدة والحظ السعيد الذى سيرافقهم فى هذه الأيام .>لا داعى للبحث عن الحب لانه سيأتى دون ان ترهقوا انفسكم فى البحث عنه، إنما حاولوا أن تكونوا أكثر هدوءا ولا تقبلون على الارتباط حتى لا تخطئوا فى اختياراتكم.>يجب أن تبتعدوا عن بعض العادات الصحية السيئة التى تتبعونها، وحاولوا أن تقللوا من التدخين أو شرب الخمور.>النجاح فى الحياة العملية وانتظار المزيد من الاخبار الجيدة التى ستغير حياتكم وستجعلكم فى المقدمة، والحب توقفوا عن البحث عنه واتركوه يأتى بنفسه.

برج الثور حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

الثور على الصعيد العاطفي:

الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>عدد من الأحداث المؤسفة تحدث لك فى حياتك الشخصية وتؤثر على عملك، لذا فزملاؤك سيشعرون بأنك مقصر فى عملك الأيام المقبلة، حاول أن تفصل بين ما يحدث لك فى حياتك الشخصية وبين حياتك العملية، حاول أن تجتهد لإثبات ذاتك الأيام المقبلة، حتى لا تترك انطباع عنك فى العمل خاطئ.> كثرة الغيرة والشك قادران على إنهاء أى علاقة مهما كانت قوتها، لذا حاول التقليل من الشك فى شريك حياتك فالثقة المتبادلة تجعل العلاقة أكثر هدوءًا وقوة، الغيرة هى علامة للحب لكن ازديادها عن الحد المسموح به سيجعل شريكك يشعر بالملل الشديد، حاول أن لا تصل فى علاقتك إلى مرحلة الملل.> الرشاقة تجعل جسدك ذو صحة جيدة كما تجعلك ذو مظهر جذاب وأنيق، بعض الأطعمة التى تتناولها لإنقاص وزنك ستجعل صحتك تسوء يومًا بعد الآخر، حاول أن لا تنقص وزنك بالعقاقير الشائعة المتعارف عليها، فاستخدام العقاقير سيؤثر حتمًا على جوانب أخرى فى حياتك، ممارسة رياضة الجرى أو المشى سيجعل تنفسك يتحسن.> حاول أن تتحلى بالصبر الأيام المقبلة مع كل المشاكل التى ستقابلك، التهور قد يفسد عليك مواقف كنت ستستفيد منها بالضرورة، تحسن ملحوظ فى علاقتك بأقاربك وأصدقاؤك، حدث كنت تنتظره منذ فترة كبيرة يحدث الآن.

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

>لا تنزعج من الأحداث المتتالية فى العمل، فهى تزيد من خبرتك وتصقل موهبتك فى العمل، وستجد نفسك تخطو بخطوات سريعة مع هذه الأحداث، فالأيام دون مواقف والعمل دون مشكلات لن يفيدك فى شىء، لكن الاحتكاك بمشكلات العمل سيجعلك تجيد التعامل مع الموقف الصعبة، وتتعلم فن غدارة الأزمات، وهو ما يجعلك مميز عن غيرك.>الصبر على أخطاء الحبيب فى حقك لن يحل المشكلات دائماً، فهناك مواقف يجب أن تأخذ فيها المبادرة، وتبدأ بالحديث حتى لا تتحول إلى شخص يدافع عن نفسه فقط، والبحث عن مخرج للمشكلة دائماً حتى إن لم تكن طرف فيها، سيعيدك إلى نقطة الصفر، فالعلاقة الناجحة تحتاج إلى توازن، ولا تحتاج إلى شخص يقدم تنازلات دائماً من أجل إرضاء شخص آخر.>الصراعات النفسية التى تعيش فيها بسبب عدد من المشكلات الشخصية، تزيد من تعرضك لأعراض الحالة النفسية السيئة، وتجد نفسك على مشارف الاكتئاب وتشعر بآلام الصداع النصفى، وبعض الحركات التى تفعهل ابشكل لا إرادى وتدل على كم التوتر الذى تشعر به.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة شديدة الصعوبة فى حياته خاصة على الصعيد العاطفى، حيث تواجه علاقته بشريك حياته منعطفات قد تؤدى إلى انتهاء هذه العلاقة، التى لا تحتوى على أى توازن فى المشاعر، مما يزيد من حجم الفجوة المتواجدة.

برج الدلو حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على العصيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تحاول أن تعيد صياغة علاقتك بكل زملائك فى العمل، ولكن هناك بعض الأزمات التى ستمر بها فى الفترة المقبلة، كل ما عليك أن تحاول التركيز فى حل كل هذه الخلافات العالقة والتى من الممكن أن تتسبب فى أزمة طارئة لك.>أنت الآن فى مرحلة رائعة مع الحبيب، الظروف السيئة التى مرت بها العلاقة فيما مضى، ربما كانت سبباً فى إعادة العلاقة بينكما كما كانت قديماً، كما أن الاحترام المتبادل بينكما ساهم فى أن تكون علاقتكما أفضل مما كنت تتخيل.>أوضاعك الصحية جيدة جداً، فقط عليك التركيز أكثر على نظام صحى يضمن لك حياة أفضل، كما أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم قد تكون طريقاً لاستعادة لياقتك التى فقدتها خلال الأيام الماضية.>على الرغم من بعض الأزمات النفسية التى مررتها بها فى الفترة الماضية، إلا أن علاقتك بالحبيب جيدة جداً، استعيد ثقتك بنفسك، بادر فى تقديم أفكار على مستوى العمل، أبحث عن الفرصة المناسبة لك لكى تحقق أحلامك.

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

برج العقرب على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>على الرغم من أن أوضاعك فى العمل ليست على ما يرام، ولكنك ستحقق الكثير من الأحلام فى الفترة المقبلة، فلا تدع الوقت يمر دون أن تستثمر كل الفرص التى ستعرض عليك هذه الفترة، كن أكثر ذكاءاً فى التعامل مع العروض التى تأتى إليك.>علاقتك بالحبيب جيدة جداً، خصوصاً أنك فى الفترة الماضية خصصت له الكثير من الوقت وكذلك كنت قريباً إليه قدر الإمكان، فهذه الطريقة تساعد على حل كل الأزمات والخلافات التى من الممكن أن تنشأ بينكما، كن حذراً اتجاه كل ما يحاك لكما.>على الرغم من أن الأطباء حذروك من عدم اتباع نظام غذائى صحى، فعليك الآن أن تبدأ فى ذلك فوراً واهتم بصحتك قدر الإمكان، كذلك يمكنك أن تعود من جديد وتحصل على قسط من الراحة أو إجازة من العمل إذا كان يصلح ذلك.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالأصدقاء والعائلة، وكذلك ستحصد الكثير من الجوائز خلال الفترة المقبلة، والتى ستمنحك الثقة على مستوى العمل.

برج القوس حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

القوس على الصعيد العاطفي:

القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>التقدم فى العمل لن يحتاج مزيد من الاستماع للأحاديث الجانبية، التى تأخذ من الإنسان أكثر مما تعطيه، ربما يكون الوقت الذى تضيعه فى الاستماع إلى هذا النوع من الكلام، أهم إن أضعته فى التفكير فى كيفية تنفيذ خطتك المقبلة، أو التنقل بذهنك إلى مرحلة جديدة من الأفكار، تبرز كفاءتك فى العمل وتزيد من ثقة رؤساءك بك.>تمتلك قدر لا بأس به من الذكاء، لكن محاولة التظاهر دائماً بمعرفة كا ما يحدث حولك، وإعطاء شعور للآخرين بأن ذكاءك لا حد له، وقدرتك على استخدامه فى أى شىء، يجعل المقربين منك ينظرون لك نظرة حذر وخوف، ولا يعطوك الثقة بشكل تام، حاول أن تتفهم أن نسب الذكاء مع استخدامها بشكل صحيح فقط هى من تكسبك الأشخاص، لكن التكهنات لن تفيدك على الإطلاق.>الالتزام بنظام غذائى صحيح مفيد جداً لجميع أجهزة الجسم، لكن اتباع رجيم قاسى سيؤثر سلباً على حالتك الصحية، فهناك أنواع من الرجيم تؤدى إلى تساقط الشعر وفقدان الجسم العديد من المعادن الهامة وبالتالى تجد أن حالتك الصحية تسوء.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فترة موترة فى محيط عملهن خاصة أن فضوله الزائد يدفعه دائماً نحو الاهتمام بالأحاديث الجانبية التى تثير الشكوك حوله، وتعطله عن إنجاز مهام العمل مما يفقده الكثير من ثقة رؤساءه، ويقلل من فرص ترقياته.

برج الميزان حظك اليوم الجمعة 1/4/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

الميزان على الصعيد العاطفي:

الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> تغييرات كثيرة ستحدث لك اليوم فى عملك، التعاملات مع مديرك فى العمل سوف تتحسن كثيرًا عن الوقت السابق، أما زملاؤك فى العمل فستحدث الكثير من المشكلات بينكم ستؤدى بالضرورة إلى اتدخل أحد رؤسائك فى العمل، مكافأة كبيرة تنتظرك نتيجة المجهود الذى بذلته الفترة المقبلة.> علاقتك مع شريكك يصيبها التوتر بعض الشئ نتيجة تدخلات بعض الأقارب بينكم، لا تستسلموا لتلك المشاكل التى يكون السبب فيها عملكم، تقديم هدية ثمينة وغير تقليدية لشريكك ستجعل الأمور تتحسن بينكما، الوقت قد حان للسفر مع شريكك إلى مكان به بحر وملئ بالمشاهد الطبيعية، فهذا سيجعل أعصابكم ترتاح.>جسدك يدفع ثمن المجهود الذى بذلته طيلة الفترة الماضية، الآلام فى الرقبة والظهر تحدث لك اليوم، ليس من المستسحن أن تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية اليوم، فقد تزداد الآلام فى عظمك أكثر، حاول أن تلعب بعض الألعاب التى تحسن نفسيتك مثل اليوجا.> عدد من الضيوف يأتون فى زيارة مفاجأة لك، حاول استقبالهم بشكل جيد مهما كانت الخلافات بينكم، الوضع الآن جيد لكى تقابل أصدقائك وتقضى يومًا ترفيهيًا بعيدًا عن العمل، بعض المناسبات السعيدة فى الطريق إليك، لذا حاول الاستعداد لها جيدًا.

حظك اليوم برج الجدى الجمعة 1/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>مازلت المصاعب مستمرة لبعض الوقت وتشعر بقليل من الأحباط والفشل. عزيزى الجدى ينصحك الفلك ألا تستسلم لتلك المشاعر السلبية، فقريبا سوف تصل إلى النجاحات المرجوه فقط أصبر قليلًا وسوف يصبح كل شئ على ما يرام.>فترة غير مستقرة فى علاقتك مع الشريك ما بين الصعود والهبوط، قد تعانوا من بعد المسافة نتيجة لضغوطات العمل ولكن مشاعركم تبقى قوية. تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت للقضاء مع العائلة.>ربما تعانى من بعض المشاكل فى العمود الفقرى أو فى منطقة الظهر وقد يكون السبب ممارسة بعض العادات الخاطئة كالجلوس كثيرًا على مدار اليوم نتيجة للانشغال فى العمر. لا تتردد فى استشارة الطبيب.>رغم تعرضك للعديد من الضغوط إلا أنك تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق اهدافك، لا تيأس سوف تمر تلك الفترة بسلام قريبًا. سوف يقف بجوارك العديد من الأصدقاء الحقيقيين ويساعدوك كثيرًا فى تخطى تلك المرحلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 1/4/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>فترة مرهقة جدًا فى العمل ولكنها سوف تؤدى إلى مراحل من النجاح وتحقيق الأهداف. حاول أن تصبر قليلًا فأنت تسير على الطريق الصحيح.>علاقتك مستقرة مع الشريك منذ فترة طويلة. ولكنك تعانى من الفقدان بسبب انشغاله وسفره الدائم بسبب ضغوطات العمل حاول أن تدعم شريكك فى تلك الفترة وسوف تمر إلى مراحل أكثر سعادة واستقرارًا.>تعانى من قلة النوم وتحتاج إلى نيل قسط من الراحة. السفر إلى الساحل أو الأماكن المفتوحة سوف يعود بأثر شديد الإيجابية على تحسين صحتك وعودة نشاطك وحيويتك.>تحقق نجاحات مفاجئة وغير متوقعة تدخل على قلبك الكثير من السعادة. تعانى من التوتر فى علاقتك مع الشريك بسبب كثرة البعد بينكم حاول أن تتحمل قليلًا حتى تمر تلك الفترة.

حظك اليوم الحوت ليوم الجمعة 1/4/2016

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج االحوت :

>مازلت تشعر بالاستقرار والتقدم على مستوى الحياة العملية لذلك حاول ان تحافظ عليه وتبتعد عن كل الأصوات التى تهدم من عزيمتك وتقلل منها، ولا يعنى ذلك أن لا تستمع إلى النصائح والانتقادات حتى تحسن من مستواك.>الحب سيكون افضل الأشياء التى من الممكن ان تحسن حياتك وتشعرك بالسعادة والراحة والطمأنينة، لكن لا يعنى ذلك ان تتوحد مع حالة الحب وتبتعد تماما عن كل الأشياء التى تفيدك فى مجالات حياتك المختلفة.>استقرار كبير فى حياتكم الصحية ولا داعى للخوف فحتى الأعراض البسيطة التى كنت تشعر بها فى الماضى.>مزيد من الاستقرار فى الحياة العملية، فلا داعى للخوف من أى مشاكل قد تواجهك، لكن استمتع هذه الأيام بحالة من الحب قد يصعب عليك تكرارها مرة أخرى .