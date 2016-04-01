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مقتل اثنين وإصابة 15 فى انفجار داخل مسجد بوسط الصومال

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مقتل اثنين وإصابة 15 فى انفجار داخل مسجد بوسط الصومال مقتل اثنين وإصابة 15 فى انفجار داخل مسجد بوسط الصومال
قالت الشرطة الصومالية، إن شخصين قتلا وأصيب 15 شخصًا آخرين عندما وقع انفجار داخل مسجد بوسط الصومال أثناء صلاة العشاء أمس الخميس.

وقال سكان محليون والشرطة، إن من المستبعد أن يستهدف متشددون مسجدًا ويعتقدون أن الانفجار الذى وقع فى مدينة بلدوين حادث على الأرجح.

وقال ضابط رفيع، من مركز شرطة بالقرب من موقع الحادث: "نعتقد أنها قنبلة يدوية سقطت عرضا من أحد المصلين." .. ولم تعلن حركة الشباب الصومالية أو أى جماعة أخرى مسؤوليتها عن الانفجار.
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