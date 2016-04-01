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الأردن يؤكد دعمه للتحالف الإسلامى الذى تقوده السعودية فى الحرب على الإرهاب

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الأردن يؤكد دعمه للتحالف الإسلامى الذى تقوده السعودية فى الحرب على الإرهاب الأردن يؤكد دعمه للتحالف الإسلامى الذى تقوده السعودية فى الحرب على الإرهاب

>أكد مصدر مسئول فى الديوان الملكى الهاشمى عمق العلاقات التى تجمع الأردن مع ، مشددا على دعم الأردن الكامل للتحالف الإسلامى الذى تقوده السعودية فى الحرب على الإرهاب حيث كان من أوائل الداعمين والمشاركين فى هذا التحالف الذى طالما نادى به.

وقال المصدر فى بيان له مساء أمس الخميس، إن ما تم تناقله مؤخرا من بعض وسائل الإعلام وما نسب إلى الملك عبدالله الثانى بصورة مشوهة يهدف إلى الإساءة إلى الأردن وعلاقاته مع دول شقيقة وصديقة.

وأكد المصدر اعتزاز الأردن بعلاقاته التاريخية الراسخة مع السعودية ووقوفه الدائم إلى جانبها فى مختلف الظروف، مشددا على أهمية مواجهة خطر الإرهاب من خلال تعزيز العمل العربى والإسلامى المشترك.
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