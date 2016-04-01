"الزراعة":السيطرة على 31 بؤرة مصابة بمرض الحمى القلاعية فى 10 محافظات

قال الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن أخر تقرير بشأن الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية وخاصة الحمى القلاعية للماشية، يوضح ظهور 31 بؤرة مصابة بالمرض منذ الأول من يناير العام الحالى وحتى الآن، وتم السيطرة عليها بـ 10 محافظات هى "بورسعيد، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والفيوم، وبنى سويف، وأسيوط، والوادى الجديد".

وأكد محمد عطية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة مستمرة فى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، طبقاً لشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التى تضمن احتواء أى مرض وبائى يهدد الثروة الحيوانية، منها سحب عينات للتشخيص المعملى، والحجر على المزرعة لمنع البيع أو الشراء، والتحصين الحلقى لجميع الحيوانات فى دائرة نصف قطرها (2-5) كم فى حالة الأمراض التى تنتقل بالحشرات، والاستقصاء الوبائى لمعرفة مصدر البؤر المرضية، وخاصة مرض الحمى القلاعية، وكذلك المسار المتوقع انتشار المرض فيه.

وأضاف رئيس الطب الوقائى، أن خطة الهيئة فى مكافحة الأمراض الوبائية الحيوانية، تحث المربى على الإبلاغ الفورى عن طريق الطب الوقائى بالوحدات البيطرية أو مديريات الطب البيطرى، وعند تلقى البلاغ يتم تشكيل لجنة من أطباء الطب الوقائى ومعمل بحوث صحة الحيوان لسحب العينات اللازمة لفحصها معملياً وإعطاء التشخيص المعملى، مشيراً إلى أنه يتم التحصين الحلقى فور الإبلاغ بالاشتباه فى أى مرض وبائى، وفرض حظر نقل الحيوانات من نطاق الإصابة، ويتم فرض حجر بيطرى على مصدر البؤرة، ومعالجة الحيوانات المصابة، ومخاطبة السلطات المحلية ومديريات الصحة لتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول وكذلك رش المسطحات المائية لمنع تكاثر الحشرات.

"الخدمات البيطرية" تسعى لتنفيذ برنامج الحكومة.. وتستهدف زيادة اللحوم الحمراء والألبان والطيور بما يعادل 82% من الاستهلاك الحالى فى 2018.. التخلص من الأمراض الوبائية والمعدية..ودعم مشروعات تسمين البتلو

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