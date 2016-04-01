التحقيق مع 105 أشخاص من مصر والصومال وفلسطين بتهمة الهجرة غير الشرعية

بدأت نيابة بلطيم بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحام العام الأول لنيابات كفر الشيخ، التحقيقات مع 105 أشخاص" منهم 18 مصريا، و74 صوماليا، و11 سوريا، وفلسطينى ، وآخر سودانى، الملقى القبض عليهم في محاولة الهجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط قبالة البرلس بكفر الشيخ والتى راح ضحيتها 9 من جنسيات متعددة منهم مصري وسورى وفتاتين.

وأكد اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، أن النيابة بدأت التحقيقات مع الملقى القبض عليهم من قبل قوات حرس الحدود بمنطقة المقصبة لمركز بلطيم المطلة على البحر المتوسط، كانوا على متن مركب فى طريقهم لإيطاليا خلال هجرة غير شرعية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق اسعاف كفر الشيخ، أن الجثامين تم ايداعها مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وهى لمصرى يدعى "محمود على محمد سبع" من مركز سمنود بمحافظة الغربية وتعرف أهله على جثته، وسورى وبقية الجثث لصوماليين .

بالصور.. محاولات الهجرة غير الشرعية فى الدقهلية وكفر الشيخ عرض مستمر.. انتشال 9 جثث وإلقاء القبض على 105 على سواحل البرلس.. وضبط 49 من جنسيات مختلفة قبل السفر لإيطاليا من جمصة مقابل 250 دولارًا للفرد

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