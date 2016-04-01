أخبار عاجلة

8 الصبح - د/نيفين أبو شالة توضح ماذا تمثل سنة 2017 لكل برج من الـ 12 برج -
مصدر أمنى : ٢٢ قتيلا و اصابة ٤٢ في انفجار كنيسة مار جرجس طنطا -
النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى انفجار كنيسة طنطا -
الأمن يمشط محيط كنيسة مارجرجس.. ويتحفظ على كاميرات المراقبة -
مريض نفسي يتسبب في حريق محل أجهزة طبية بشارع الهرم -
‏‫مساعد وزير الداخلية: عبوة مزروعة داخل الكنيسة سبب انفجار "مارجرجس" -
وزير خارجية اليابان يتوجه إلى إيطاليا لحضور اجتماع الدول السبع الكبرى -
المحامي العام لنيابات طنطا يأمر بشكيل فريق لمعاينة موقع انفجار كنيسة مارجرجس -
الصحة: ارتفاع عدد ضحايا إنفجار طنطا إلى 22 قتيلًا.. وأكثر من 40 مصابًا -
وكيل الصحة بالغربية: 21 قتيلًا وعشرات المصابين بانفجار كنيسة مارجرجس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التحقيق مع 105 أشخاص من مصر والصومال وفلسطين بتهمة الهجرة غير الشرعية

Google+ Print
التحقيق مع 105 أشخاص من مصر والصومال وفلسطين بتهمة الهجرة غير الشرعية التحقيق مع 105 أشخاص من مصر والصومال وفلسطين بتهمة الهجرة غير الشرعية
بدأت نيابة بلطيم بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى، المحام العام الأول لنيابات كفر الشيخ، التحقيقات مع 105 أشخاص" منهم 18 مصريا، و74 صوماليا، و11 سوريا، وفلسطينى ، وآخر سودانى، الملقى القبض عليهم في محاولة الهجرة غير شرعية عبر البحر المتوسط قبالة البرلس بكفر الشيخ والتى راح ضحيتها 9 من جنسيات متعددة منهم مصري وسورى وفتاتين.

وأكد اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، أن النيابة بدأت التحقيقات مع الملقى القبض عليهم من قبل قوات حرس الحدود بمنطقة المقصبة لمركز بلطيم المطلة على البحر المتوسط، كانوا على متن مركب فى طريقهم لإيطاليا خلال هجرة غير شرعية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق اسعاف كفر الشيخ، أن الجثامين تم ايداعها مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وهى لمصرى يدعى "محمود على محمد سبع" من مركز سمنود بمحافظة الغربية وتعرف أهله على جثته، وسورى وبقية الجثث لصوماليين .

بالصور.. محاولات الهجرة غير الشرعية فى الدقهلية وكفر الشيخ عرض مستمر.. انتشال 9 جثث وإلقاء القبض على 105 على سواحل البرلس.. وضبط 49 من جنسيات مختلفة قبل السفر لإيطاليا من جمصة مقابل 250 دولارًا للفرد
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين